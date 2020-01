Pracovné agentúry musia ústrediu práce predložiť správu o činnosti

Bratislava 13. januára (TASR) - Do konca marca tohto roka majú agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) a agentúry podporovaného zamestnávania (APZ) predložiť ročnú správu o svojej činnosti za minulý rok. Na svojej internetovej stránke ich k tomu vyzýva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Agentúram táto povinnosť vyplýva zo zákona o službách zamestnanosti. Správu o svojej činnosti majú agentúry odovzdať ústrediu práce. Vďaka týmto informáciám bude mať ÚPSVR SR lepší prehľad o fungovaní agentúr.



V správe o vykonávaní činnosti musia ADZ uviesť, koľko nových dočasných agentúrnych zamestnancov pridelili užívateľským zamestnávateľom, ale aj to, koľko predčasne ukončilo prácu u užívateľského zamestnávateľa. Taktiež v nej môžu agentúry priblížiť aj problémy z praxe pri prideľovaní dočasných agentúrnych zamestnancov.



Ústredie práce okrem toho preveruje aj to, či agentúra podľa zákona o službách zamestnanosti disponuje aj vlastným imaním v hodnote najmenej 30.000 eur.



Zákon o službách zamestnanosti určuje presne dôvody, pre ktoré môže byť agentúre zrušené povolenie podnikať. Môže sa tak stať v prípade, že nepredloží správu v určenom termíne, neprideľuje dočasných zamestnancov, porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, alebo nedisponuje vlastným imaním v určenej výške.