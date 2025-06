Pracovné miesta na trhoch v Handlovej ponúkalo 30 zamestnávateľov

Handlová 6. júna (TASR) - Ponuku voľných pracovných miest prezentovalo v piatok na pracovných trhoch v Handlovej 30 zamestnávateľov z regiónu i okolia. Uchádzači o zamestnanie si mohli precvičiť úroveň svojej angličtiny a dať si vyhotoviť fotografiu na svoj životopis.



Štvrtý ročník podujatia pripravilo Kontaktné centrum Handlová v súvislosti s útlmom ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre, uviedol pre TASR manažér Kontaktného centra v Handlovej Tomáš Šujan. „Veľa zamestnancov banského priemyslu na hornej Nitre prišlo o prácu, v Handlovej je tento problém obzvlášť vypuklý. Kontaktné centrum je tu preto, aby pomohlo so zamestnaním týchto ľudí, okrem iného poradenstva, ktoré poskytujeme. Takýto typ podujatia práve pomáha riešiť problém, ktorý tu vznikol so zamestnaním,“ ozrejmil Šujan.



Na trhoch sa podľa neho zúčastnilo 30 zamestnávateľov, čo je najvyšší počet od ich začiatku. „Pripravili sme si i sprievodné podujatia. Oslovili sme jazykovú školu, kde si záujemcovia mohli otestovať svoje jazykové zručnosti v anglickom jazyku, najmä čo sa týka pracovného pohovoru. Poskytovali sme i službu vyhotovenia profilovej fotografie do životopisu,“ doplnil.



Na trhy prišlo i Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Trenčíne, jeho hovorkyňa Petra Klenková vysvetlila, že na trhoch chceli osloviť záujemcov pre prácu v PZ. „Uchádzačov hľadáme aj do tohto okresu, ale tiež v rámci celého Trenčianskeho kraja, a to pre všetky útvary,“ doplnila.



Primátorka Silvia Grúberová skonštatovala, že toto podujatie má pre mesto mimoriadny význam, pretože obyvatelia Handlovej a handlovskej doliny môžu získať dostatok informácií od rôznych subjektov, štátnej správy, súkromných podnikov, mestského podniku. „Vieme, že baníctvo u nás skončilo. Vieme, že približne 200 dievčat príde o prácu, lebo v auguste končí spoločnosť Lowa production. Cieľom je, aby si ľudia našli vhodnú pracovnú príležitosť,“ vysvetlila.



Šujan priblížil, že kontaktné centrum pripravuje na jeseň pomoc i zamestnancom spoločnosti Lowa production. Na trhoch sa v piatok zúčastnili i zamestnankyne firmy, zamestnávateľ im podľa neho vyšiel v ústrety a upravil im pracovnú dobu.



Podľa Grúberovej nie je štandardné, že samosprávy robia pracovné trhy. „My si to môžeme dovoliť preto, že máme šikovný tím kontaktného centra. Pomáha všetkým, ktorí prišli o prácu, predovšetkým bývalým baníkom a zamestnancom Slovenských elektrární,“ dodala.