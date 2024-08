Pracovné miesta pribúdali v USA oveľa pomalším tempom, než sa čakalo

Washington 21. augusta (TASR) - V americkej ekonomike pribudlo od apríla 2023 do marca tohto roka o 818.000 menej pracovných miest, ako sa pôvodne predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa v stredu odvolala na aktualizované údaje federálneho ministerstva práce.



Revidované údaje prišli v čase, keď pribúdajú signály ochladzovania trhu práce v najväčšej svetovej ekonomike, čo zvyšuje šance na skoré zvýšenie úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed).



Ministerstvo práce odhadlo, že za 12 mesiacov do konca marca 2024 rástol počet pracovných miest v priemere o 174.000 mesačne, zatiaľ čo podľa skorších údajov ich malo v sledovanom období pribudnúť každý mesiac 242.000, teda o 68.000 viac. V stredu zverejnené údaje sú predbežné, pričom definitívne čísla by mali byť k dispozícii vo februári budúceho roka, upozornilo ministerstvo.



Revízia údajov nasledovala po júlovej správe o zamestnanosti, ktorá bola oveľa horšia, než sa očakávalo. To viedlo mnohých ekonómov k názoru, že Fed príliš dlho čakal so začatím uvoľňovania menovej politiky, ktoré by mohlo poskytnúť hospodárstvu potrebný rastový stimul.