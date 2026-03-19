Pracovné možnosti na trhoch v Prievidzi prezentovalo vyše 20 firiem
Prievidza 19. marca (TASR) - Ponuku voľných miest na pracovných trhoch vo štvrtok v Prievidzi prezentovalo viac ako 20 zamestnávateľov z hornej Nitry i zo širšieho regiónu. Oproti predchádzajúcim akciám sa na podujatí predstavilo viac firiem mimo automobilového priemyslu. Podujatie pripravilo Kontaktné centrum Prievidza, ktoré v minulosti vzniklo ako súčasť projektu transformácie hornej Nitry.
Koordinátor Kontaktného centra Prievidza Ľuboš Maxina pre TASR uviedol, že popudom na organizáciu pracovných trhov je, aby sa skoncentrovali na jedno miesto ponuky z regiónu na prácu a záujemcovia o prácu. „Pracovné príležitosti tu prezentovalo takmer 25 zamestnávateľov. Máme menšiu zmenu v štruktúre zamestnávateľov, predsa len, automobilový priemysel z hľadiska regiónu je v neistom prostredí. O to viac sme sem priviedli nových partnerov, bola tu napríklad bojnická nemocnica, ktorá je tiež významným zamestnávateľov,“ priblížil Maxina.
Spomenul, že posledné pracovné trhy mali viac ako 600 účastníkov, tie predtým 300. To podľa neho preukazuje dopyt po práci kontaktného centra, čo sa prejavuje v stabilnom počte zamestnávateľov i náraste účastníkov na trhoch.
Pracovné príležitosti prezentovala na trhoch i zváračská škola Kobes z Prievidze. Lea Martincová zo spoločnosti ozrejmila, že motiváciou na zúčastnenie sa bolo bližšie priblížiť regiónu firmu, ktorá zastupuje nielen zváračskú školu, ale i výrobu. Spoločnosť má podľa nej i pracovníkov, ktorých vysiela do zahraničia.
Firma, ktorá aktuálne zamestnáva do 50 ľudí, má záujem získať nových zamestnancov. „Máme dva varianty, ako nových ľudí zaujať. Či už je to zváračská škola, kde si môžu urobiť rôzne kurzy, ako je ručné zváranie, zámočnícky, potrubársky kurz alebo kurz zvárania laserom. Alebo u nás môžu pracovať, a to na pozícii zámočníkov, zváračov, potrubárov, obsluhy CNC strojov, fréz. Aktuálne upravujeme naše pracoviská a budeme tam mať pieskovňu,“ priblížila Martincová.
Jedným z najväčších zamestnávateľov v okrese je spoločnosť GeWiS Slovakia, ktorá má približne 1000 pracovníkov. „Dlhodobo hľadáme kvalifikovaných zamestnancov. Nie je tajomstvo, že v regióne je dopyt po pracovnej sile. Súčasťou projektu sme preto, lebo chceme zviditeľniť povedomie a ponuku pracovných pozícií,“ povedala Zuzana Rosta Dolníková z firmy. Spoločnosť podľa nej hľadá pracovníkov so strojárskym zameraním. „V prvej línii ide o obrábačov kovov, v tej druhej hneď v závese sú to elektrikári, údržbári, technici, pracovníci v správe majetku,“ spresnila.
Maxina ozrejmil, že prievidzské kontaktné centrum je nástupníckym subjektom po prvom projekte z Fondu na spravodlivú transformáciu. „Prvý projekt bol vyslovene zameraný na zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) a Elektrárne Nováky. Druhý má už širší rozmer, pretože v dôsledku transformácie neprišli o prácu len zamestnanci HBP, ale napríklad i vodič autobusu, rôzni zamestnanci dodávateľských firiem, čiže transformáciou je dotknutý celý široký trh,“ spomenul s tým, že dotknutými sú tak všetci obyvatelia regiónu okresov Prievidza a Partizánske. „Toto je naša cieľová skupina, ktorej naše centrum poskytuje služby. Gro akcentu sa snažíme klásť na zamestnávateľov z tohto regiónu,“ dodal.
