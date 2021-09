Pracovné podmienky profesionálnych rodičov by sa mali spresniť

Bratislava 9. septembra (TASR) - Pracovné podmienky špecifickej práce profesionálnych náhradných rodičov by sa mohli od apríla budúceho roka spresniť. Zabezpečiť by to mal zákon o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil do medzirezortného pripomienkového konania.



Cieľom legislatívy je podľa predkladacej správy upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča tak, aby zohľadňovali špecifiká výkonu tejto práce. Profesionálni rodičia sú zamestnancami centier pre deti a rodiny, v súčasnosti sa na Slovensku zabezpečuje takáto starostlivosť 1400 deťom. Cieľom je upraviť podmienky tejto práce tak, aby motivovala profesionálnych rodičov ostať vykonávať toto povolanie a pritiahla aj ďalších.



Zákon upravuje, kto môže vykonávať prácu profesionálneho rodiča, čo má zahŕňať pracovná zmluva a za akých okolností je možné dať profesionálnym rodičom výpoveď (napríklad použitie telesného trestu na dieťati, pozn. TASR). Zákon ukladá aj povinnosť centra poskytovať profesionálnemu rodičovi príspevok na stravovanie a ošetruje i podmienky pracovnej cesty.



Zákon spresňuje aj pracovný čas profesionálneho rodiča a dobu jeho odpočinku. "Dobu odpočinku si profesionálny náhradný rodič plánuje najmä podľa programu dieťaťa, ktorému poskytuje starostlivosť, programu rodiny a rodinných zvyklostí," píše sa vo vlastnom materiáli. Čas si musí profesionálny rodič rozvrhnúť tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o dieťa v súlade s jeho potrebami. Centrum, ktoré zamestnáva profesionálneho rodiča, zároveň bude musieť viesť evidenciu dní, počas ktorých rodič vykonával v mesiaci prácu profesionálneho náhradného rodiča.



Legislatíva tiež upravuje, čo profesionálny rodič musí a čo nesmie robiť. Nemôže napríklad podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť bez súhlasu centra ani vykonávať prácu profesionálneho rodiča pre viac centier. Takisto manželia – profesionálni rodičia – nemôžu byť zamestnancami rozličných centier bez predošlého súhlasu oboch centier.



Profesionálny rodič bude mať nárok aj na dovolenku, pričom sa bude rozlišovať, či sa počas nej stará aj o dieťa alebo nie (dieťa môže byť v tom čase napríklad v detskom tábore, pozn. TASR). Ak profesionálni rodičia so sebou dieťa na dovolenku zoberú, patrí im finančný príspevok na zvýšené výdavky dieťaťa vo výške 15 eur na deň a aj príspevok na stravovanie.



Zákon presne vyčíslil aj mzdu profesionálneho rodiča, základná zložka je v sume 855 eur mesačne. Legislatíva hovorí aj o paušálnom príplatku a o príplatku za počet detí, o ktoré sa stará. Príplatok bude aj za starostlivosť o zdravotne znevýhodnené deti.



Legislatíva bude mať zrejme negatívny vplyv na rozpočet, rezort práce odhadol výdavky skoro na tri milióny eur v roku 2022 a na viac než tri milióny eur v rokoch 2023 a 2024.