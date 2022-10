Pracovné ponuky na východe Slovenska rastú, problémom je koncentrácia

Košice 5. októbra (TASR) – Počet pracovných ponúk v Košickom a Prešovskom kraji oproti roku 2019 pred pandémiou zaznamenáva výrazný nárast. Pozitívnu zmenu však zďaleka nepociťujú všetci východniari, keďže ponuky práce sa koncentrujú najmä v oblasti Košíc, Prešova a Popradu. Vyplýva to z analýzy pracovného portálu Profesia.sk.



Košický aj Prešovský kraj si tak za posledné tri roky polepšili. Počet pracovných príležitostí v tomto roku už teraz prekonal predpandemické obdobie. Zamestnávatelia v Košickom kraji uverejnili v aktuálnom roku do polovice septembra 21.638 pracovných ponúk, čo je o 1676 viac ako za celý rok 2019. V Prešovskom kraji je to aktuálne 13.330 ponúk – o 835 viac oproti celému roku 2019.



"Košický a Prešovský kraj patria spolu s regiónmi na strednom Slovensku medzi tie najrozsiahlejšie. V porovnaní s inými krajmi však ponúkajú najhoršie rozloženie pracovných príležitostí. Väčšina pracovných ponúk v oboch východniarskych regiónoch sa sústredí iba okolo jedného či dvoch miest," informovala v stredu na košickom veľtrhu Profesia Days výkonná riaditeľka Profesie Ivana Molnárová.



V Prešovskom kraji je podiel ponúk v krajskom meste 39 percent, hneď za ním je však Poprad, kde je ďalších 25 percent. Až 74 percent pracovných príležitostí sa tak nachádza iba na dvoch miestach tohto kraja.



V košickom regióne v ponukách absolútne dominujú Košice, ktoré zahŕňajú až 66 percent všetkých pracovných príležitostí. Pri zarátaní okresu Košice-okolie je tento podiel až 76 percent.



Oproti roku 2019 počet pracovných ponúk v kraji rástol mimo Košíc výraznejšie iba v Michalovciach. Niektoré okresy si dokonca pohoršili, najhoršie sú na tom Gelnica a Sobrance.



Z hľadiska štruktúry pracovných ponúk je Košický kraj jediným regiónom Slovenska, kde sú jednotkou v počte pracovných príležitostí informačné technológie (5188). V ponukách nasledujú obchod (3950), výroba (2898), manažment (2094) a doprava, špedícia a logistika (1666).



"Pravdou však je, že IT je výlučne záležitosťou Košíc. V iných košických okresoch vidíme tieto pracovné príležitosti iba sporadicky. V kraji platí, že hľadanie sofistikovanejších pracovných miest mimo Košíc môže byť mimoriadne náročné. Najmä, keď ide o odvetvia, ktoré sú medzi ľuďmi žiadané. Vtedy je konkurencia medzi uchádzačmi veľmi vysoká," priblížila Molnárová. V okresoch mimo Košíc sú najčastejšie ponúkané pozície vo výrobe a obchode.