Pracovné ponuky z oblasti IT sa oproti koncu minulého roka zvýšili

Bratislava 8. júla (TASR) - Sektor informačných technológií (IT) nie je na Slovensku v kríze. Potvrdzuje to aj 7228 ponúk práce v tejto oblasti za prvý kvartál tohto roka na portáli profesia.sk. Je to viac ako vo vlaňajšom treťom a štvrtom kvartáli. Informovala o tom v pondelok spoločnosť Konica Minolta.



"Situácia je z hľadiska počtu inzerátov pomerne ustálená. Ak ale porovnáme roky, vlani bolo o tretinu ponúk z IT sektora menej ako v rekordnom roku 2022," uviedla PR manažérka portálu Ľubica Melcerová.



Aktuálne je najviac zverejnených ponúk na pozíciu programátora. Za ním nasleduje softvérový inžinier, IT konzultant a IT analytik. Z pohľadu uchádzačov o prácu je najväčší priemerný počet reakcií na jednu ponuku v prípade pozícií User Experience Expert, Web dizajnér a IT tester.



Budúcnosť IT sektora firmy podľa spoločnosti vidia najmä v nastupujúcej umelej inteligencii (AI). Melcerová dodala, že ponuky, ktoré vyžadovali zručnosti práce s AI, tvoria 0,17 % zo všetkých tento rok zverejnených inzerátov. "Bude zaujímavé sledovať vývoj vplyvu umelej inteligencie na tento segment. Nakoľko AI nahradí napríklad dátových analytikov a zároveň nakoľko bude stúpať dopyt po odborníkoch a odborníčkach na prácu s AI," skonštatovala. Nájsť odborníkov, ktorí vedia efektívne pracovať s AI, je však podľa spoločnosti momentálne náročné.