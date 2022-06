Pracovné príležitosti ponúkalo v Handlovej 23 zamestnávateľov

Handlová 10. júna (TASR) - Zamestnávatelia v okrese Prievidza evidujú dostatok voľných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie. Na pracovných trhoch v piatok v Handlovej, ktoré sú súčasťou Národného projektu (NP) Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, prezentovalo pracovné príležitosti 23 zamestnávateľov z regiónu a susedných okresov.



Nájsť si novú pracovnú príležitosti prišiel i Dalibor, ten podľa svojich víta možnosť trhov priamo v baníckom meste, keďže doposiaľ chodil do Trenčína. "Rovno som sa zahlásil do firmy do Žiaru nad Hronom. Dúfam, že ma tam zoberú, keďže je to dobré spojovo i platovo dobre ohodnotené," doplnil.



Ponuku voľných pracovných miest prišla do Handlovej prezentovať i spoločnosť Slovaktual, výrobca plastových okien a dverí z Pravenca podľa HR manažérky spoločnosti Dominiky Berecovej nedávno dokončil novú halu, nové skladové priestory. "Momentálne hľadáme nových kolegov na pozíciu operátor vo výrobe a údržbár. Tiež vodičov na vysokozdvižné vozíky do skladových priestorov. Vo výhľade nových objednávok, ktorých máme veľa, budeme potrebovať približne 30 operátorov a desať vodičov na vozíky. Stále sa rozrastáme," priblížila Berecová.



Pandémia nového koronavírusu podľa nej spoločnosť nezasiahla, evidovala vysoký objem objednávok aj počas uplynulých dvoch rokov. HR manažérka podotkla, že to súvisí možno i s rekonštrukciami domov a bytov. "Máme i nový koncept dverí, čo využilo viacero zákazníkov," ozrejmila.



Primátorka Handlovej Silvia Grúberová pripomenula, že v meste vlani ukončili banícku činnosť, aj keď je v súčasnosti v okrese Prievidza podľa nej evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 5,5 percenta, každý možno potrebuje lepšie platenú prácu či zamestnanie v regióne.



Pracovné trhy tohto rozsahu sa v Handlovej uskutočnili po prvý raz, spomenul manažér Kontaktného centra v Handlovej Tomáš Šujan. "Verím, že takéto komunitné podujatie prispeje v rámci transformácie k uľahčeniu útlmu banskej činnosti na našom území a hlavne v meste Handlová," skonštatoval Šujan.



Na trhoch sa podľa neho zúčastnilo 23 firiem, celkovo ich kontaktné centrum oslovilo oveľa viac. "Podujatie bolo určené pre verejnosť, prioritne však pre klientov kontaktných centier a účastníkov NP Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja," dodal.