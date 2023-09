Pracovníci letiska v Poprade chcú zrušiť mimoriadne valné zhromaždenie

Poprad 28. septembra (TASR) - Zamestnanci Letiska Poprad-Tatry, ktorí sú aktuálne v štrajkovej pohotovosti, žiadajú zrušiť piatkové (29. 9.) mimoriadne valné zhromaždenie. V otvorenom liste, ktorý okrem médií zaslali tamojší odborári aj rezortu dopravy ako hlavnému akcionárovi, uvádzajú, že majú vážne pochybnosti o výberovom konaní na funkciu člena predstavenstva. Akcionári, ktorými sú okrem Ministerstva dopravy SR aj mestá Poprad a Vysoké Tatry, deklarovali, že letisko ostane medzinárodné a odmietajú akékoľvek konšpirácie o tom, že by sa malo zrušiť alebo by sa mala obmedziť jeho prevádzka.



Zamestnancov zneistili informácie o prepojení predsedu výberovej komisie s jediným kandidátom, ktorý podľa ministerstva splnil kritériá. Žiadajú preto o vytvorenie priestoru na verejnú prezentáciu vízie a konkrétnych krokov nového člena predstavenstva, ktoré chce na letisku realizovať. Akcionári údajne podľa nich plánujú na mimoriadnom valnom zhromaždení odvolať predsedu dozornej rady. "Častá výmena vedenia letiska určite neprospieva k dlhodobému pozitívnemu vývoju spoločnosti," uvádzajú v otvorenom liste.



Zamestnancom sa nepozdáva ani výber dátumu mimoriadneho valného zhromaždenia len jeden deň pred voľbami. Martin Petro z odboru komunikácie rezortu reagoval, že termín nezvolilo ministerstvo, ale vedenie popradského letiska.



Snahu zamestnancov popradského letiska podporujú aj členovia Integrovaného odborového zväzu (IOZ). "Pod novým vedením sa situácia stabilizovala a letisko zaznamenáva nárast pravidelných leteckých liniek," uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR zaslala Martina Nemethová z Konfederácie odborových zväzov SR.



Minister dopravy Pavol Lančarič ešte v stredu (27. 9.) uviedol, že jediným plánom akcionárov je maximalizovať zisk letiska. "Letisko určite nechceme rušiť ani umŕtviť. Ak by sme mali takéto plány, aký zmysel by malo nedávne zvýšenie základného imania spoločnosti? Na zatváraní, obmedzovaní prevádzky či predaji letiska sa nepracuje," ubezpečil Lančarič. O postoji rezortu, ktorý vlastní 97 percent spoločnosti, informoval aj oboch minoritných akcionárov na nedávnom stretnutí. Spoločne sa zhodli, že budúcnosť popradského letiska nie je nijakým spôsobom ohrozená.