Pracovníci Starbucks budú musieť byť očkovaní alebo absolvovať testy

Seattle 4. januára (TASR) - Americká spoločnosť Starbucks v pondelok oznámila, že jej pracovníci musia byť s platnosťou od 9. februára plne zaočkovaní proti koronavírusu. Inak budú musieť každý týždeň absolvovať test na ochorenie COVID-19, informovala agentúra AP.



Starbucks žiada, aby 228.000 jej zamestnancov v USA do 10. januára poskytlo informácie o tom, či boli zaočkovaní. Toto opatrenie prijala v reakcii na príslušné nariadenie americkej federálnej vlády. Ľudia pracujúci vo firmách s viac ako 100 zamestnancami sa na základe tohto opatrenia musia dať zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu alebo podstupovať pravidelné testovanie na týždennej báze.



Senát amerického federálneho odvolacieho súdu v decembri rozhodol, že toto nariadenie môže vstúpiť do platnosti. Najvyšší súd USA by mal v tejto veci rozhodnúť 7. januára.



Zamestnanci Starbucks, ktorí sa rozhodnú pre pravidelné testy, si ich musia platiť sami. Testovanie budú musieť absolvovať v lekárňach, zdravotníckych zariadeniach a na ďalších miestach, kde je prítomný odborný dohľad.