Pracovníci v priemysle z tretích krajín by mohli dostať národné vízum

Bratislava 19. júla (TASR) - Vybrané skupiny príslušníkov tretích krajín v niektorých zamestnaniach z oblasti priemyslu by mohli dostať národné vízum na Slovensku. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu, ktorý zverejnilo na portáli Slov-Lex Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Ide o krajiny ako Arménska republika, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizská republika, Moldavská republika, Severomacedónska republika, Srbská republika, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina alebo Uzbekistan. MPSVR navrhuje udeliť najviac 2000 víz v kalendárnom roku.



"Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie u niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe. Platnosť parametrov a podmienok sa navrhuje na obdobie kalendárneho roka s možnosťou úpravy v prípade potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v Slovenskej republike," uviedlo ministerstvo v predkladacej správe.



V klasifikácii zamestnaní, pri ktorých by príslušníci tretích krajín mohli dostať víza, sú montážny pracovník v strojárskej výrobe, montážny pracovník elektronických zariadení, operátor vysokozdvižného vozíka, obrábač kovov a stavebný prevádzkový elektrikár.



Účinnosť navrhuje MPSVR od 1. januára 2024.