Pracovníci z Ukrajiny sú v strednej Európe žiadaní

Za posledný rok a pol prišli do Poľska za prácou dva milióny ľudí z Ukrajiny a pol milióna z Bieloruska.

Bratislava 5. jún (TASR) – Množstvo slovenských firiem musí z kapacitných dôvodov odmietať objednávky, prípadne uvažujú o tom, že presunú výrobu inam. Pracovné miesta, o ktoré nemajú Slováci a Česi záujem, tak musia obsadiť zahraniční pracovníci, napríklad z Ukrajiny. Zamestnávatelia majú s nimi dobré skúsenosti. Problémom je, že dopyt po zamestnancoch hlásia všetky okolité krajiny. Otázkou podľa odborníkov preto nie je, či Slovensko má záujem o ukrajinských zamestnancov, ale či si ľudia z Ukrajiny vyberú prácu na Slovensku.



Za posledný rok a pol prišli do Poľska za prácou dva milióny ľudí z Ukrajiny a pol milióna z Bieloruska. Nemecká vláda nedávno avizovala, že chce uľahčiť zamestnanie pol miliónu pracovníkov z Ukrajiny, a to už v priebehu tohto roka. Povoľovací proces by mal vraj trvať len pár dní. Na Slovensku trvá získanie povolenia viac než mesiac.



"Pracovníkom z krajín mimo Európskej únie sme schopní zabezpečiť prechodný pobyt na 2 roky už za 90 dní. Tento proces môže byť aj kratší, v prípade, ak ide o nedostatkové pracovné pozície, trvá len 60 dní. Najväčšiu časť tohto času zaberú administratívne procesy a zákonné lehoty pri zabezpečovaní povolenia s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny," potvrdzuje Peter Dosedla, riaditeľ spoločnosti Manuvia, ktorá poskytuje personálny lízing do výrobných firiem na Slovensku a v Českej republike. Na Slovensku sú podľa neho príslušné procesy v porovnaní s Českou republikou zhruba o polovicu rýchlejšie vďaka jednoduchšej administratíve, ktorú slovenská legislatíva vyžaduje.



Akékoľvek bariéry v procese zabezpečovania povolení by podľa Dosedlu znižovali konkurencieschopnosť slovenského pracovného trhu v porovnaní s inými trhmi. Keď sa ukrajinský zamestnanec rozhoduje, ktorú pracovnú ponuku príjme, zvažuje podľa Dosedlu najmä finančné prínosy. Každopádne je dôležité aj to, koľko starostí bude musieť v súvislosti s novou prácou riešiť.



Priemerná mzda na Ukrajine je asi sedemapolkrát nižšia než priemerná mzda v EÚ. Pre takýchto zamestnancov je motiváciou nielen základná mzda, ale aj nadčasy. Napriek tomu sa slovenskí zamestnanci nemusia obávať, že budú časom bez práce. Podľa Dosedlu zamestnávanie cudzincov doposiaľ nemá žiadne negatívne dopady na lokálne pracovné trhy. Nezamestnanosť stále klesá a mzdy rastú.