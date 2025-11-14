< sekcia Ekonomika
Pracovníkom z tretích krajín by sa mohli predĺžiť víza v doprave
Táto zmena by mohla platiť od 1. januára 2026.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Cudzinci z tretích krajín by mohli dostať národné víza v oblasti dopravy najviac na jeden rok namiesto pôvodnej lehoty 180 dní. Týka sa to profesie vodiča autobusu či vodiča ťažkého nákladného vozidla, respektíve kamiónu v medzinárodnej doprave. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády SR o udelení národných víz pre cudzincov z tretích krajín, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
„Cieľom tejto úpravy je zvýšiť stabilitu zamestnania cudzincov na území Slovenskej republiky a znížiť mieru fluktuácie pracovníkov, ktorá sa v praxi prejavila ako problém pri krátkodobom, polročnom režime udeľovania víz. Udelenie národného víza podľa návrhu nariadenia bude v záujme Slovenska do 31. decembra 2026 bez možnosti jeho opätovného udelenia,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe s tým, že udeliť by sa malo najviac 5000 národných víz.
Súčasná platnosť národných víz pre cudzincov z tretích krajín v lehote 180 dní sa podľa rezortu ukázala ako nedostatočná, a to z hľadiska potrieb zamestnávateľov aj stabilizácie pracovnej sily. Predlžením tejto lehoty budú mať zahraniční pracovníci dostatočný čas na adaptáciu a odborné zaškolenie, čím by sa mala znížiť potreba ich častého nahrádzania.
„Podľa skúseností zamestnávateľov trvá približne jeden rok, kým sa nový pracovník plnohodnotne zapojí do pracovného procesu a stane sa samostatným bez potreby intenzívneho dohľadu. Zároveň sa očakáva, že predĺženie doby víza zníži motiváciu na špekulatívne využívanie vízového režimu a posilní dôveru v systém riadeného príchodu pracovnej sily,“ dodalo MPSVR.
