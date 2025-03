Pracovný čas vrtuľníkovej záchranky sa bude rátať podľa počtu zásahov

Bratislava 5. marca (TASR) - Pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) sa bude počítať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov. Novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v stredu vláda schválila s pripomienkou.



"Návrhom zákona sa zavádza podrobnejšia právna úprava pracovného času príslušnej kategórie členov leteckého personálu a to členov letovej posádky a členov technickej posádky vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave na prevádzku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zamestnávateľom so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky (tzv. prevádzka HEMS) zohľadňujúc požiadavku prevádzkovateľa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ako aj príslušných členov leteckého personálu," píše sa v materiáli na rokovanie vlády.



V novele sa upravuje celkový pracovný čas vrátane času pracovnej pohotovosti na pracovisku a možnosť zvýšenia celkového pracovného času vrátane času pracovnej pohotovosti alebo času pracovnej pohotovosti len na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom.



Novelou sa zároveň transponuje delegovaná smernica EÚ z marca 2024, ktorou sa mení európska smernica a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy. Ustanovujú sa tiež nové oprávnenia inšpektorov práce pri vykonávaní cestných kontrol dodržiavania právnych predpisov z oblasti organizácie pracovného času v cestnej dopravy.