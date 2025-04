Pracovný čas vrtuľníkovej záchranky sa bude počítať podľa zásahov

Bratislava 3. apríla (TASR) - Pracovný čas členov posádky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (HEMS) sa bude počítať vo vzťahu k počtu zásahov a nie k počtu letov. Novelu zákona o organizácii pracovného času v doprave, zákona o inšpekcii práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní posunuli vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.



„Vrtuľníková záchranná zdravotná služba patrí medzi najnáročnejšie operácie z hľadiska bezpečnosti, pretože ‚misia‘ často pozostáva z letu na vopred neskontrolované miesto, za akýchkoľvek poveternostných podmienok a pod časovým tlakom na záchranu ľudí. Vzhľadom na uvedenú špecifickosť vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby je potrebné bližšie samostatne upraviť pracovný čas príslušnej kategórie členov leteckého personálu, konkrétne členov letovej posádky a členov technickej posádky vrtuľníkov používaných v obchodnej leteckej doprave na prevádzku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zamestnávateľom so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky (tzv. prevádzka HEMS),“ špecifikuje predložený materiál.



V novele sa upravuje celkový pracovný čas vrátane času pracovnej pohotovosti na pracovisku a možnosť zvýšenia celkového pracovného času vrátane času pracovnej pohotovosti alebo času pracovnej pohotovosti len na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom.



Novelou sa zároveň transponuje delegovaná smernica Európskej únie z marca 2024, ktorou sa mení európska smernica a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú činností cestnej dopravy. Ustanovujú sa tiež nové oprávnenia inšpektorov práce pri vykonávaní cestných kontrol dodržiavania právnych predpisov z oblasti organizácie pracovného času v cestnej dopravy.