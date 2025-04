Pracovný trh čelí neistým časom, potrebné je celoživotné vzdelávanie

Bratislava 24. apríla (TASR) - Transformácia globálnej ekonomiky, vplyv umelej inteligencie vo všetkých sférach života, či hroziaca colná vojna vytvárajú turbulentné časy. Aj podmienky na pracovnom trhu sa tak menia rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Firmám a zamestnancom môže pomôcť zvládať takéto zmeny aj celoživotné vzdelávanie, poukázali odborníci z personálnej agentúry Grafton.



Pripomenuli, že priemyselná výroba, ktorá je chrbtovou kosťou slovenskej ekonomiky, stojí v súčasnosti pred novými výzvami. Kým ešte nedávno hovorili zamestnávatelia z tohto sektora o chýbajúcich pracovníkoch, v súčasnosti prichádzajú správy o obmedzovaní výroby, rušení pracovných miest a znižovaní počtu zamestnancov.



Personalisti v tejto súvislosti pravidelne upozorňujú na potrebu zmien vo vzdelávacom systéme tak, aby dosiahol lepšiu kvalifikačnú štruktúru absolventov škôl vzhľadom na zameranie ekonomiky. Dôležitý je aj širší záber jednotlivých študijných odborov, ktoré tak dokážu lepšie reagovať na meniacu sa situáciu, napríklad na transformáciu povolaní vplyvom umelej inteligencie.



„Najmä stredné školy by mali ponúkať študijné odbory, ktoré nie sú úzko špecializované, ale majú napríklad presah do technológií. Vďaka orientácii na viacero odvetví totiž umožnia absolventom väčšiu flexibilitu pri výbere zamestnania,“ vysvetlila riaditeľka marketingu Graftonu Jitka Kouba.



Vzdelávanie pracovníkov by sa podľa nej nemalo skončiť spolu s ukončením školskej dochádzky. „V prípade, keď je odpoveďou výrobcu na meniaci sa dopyt či stúpajúce náklady ukončenie výroby, alebo jej presunutie do inej krajiny, pre zamestnancov to obvykle znamená hľadanie si iného uplatnenia. Väčšie šance majú pritom tí, ktorí dokážu potenciálnemu novému zamestnávateľovi ponúknuť viac zručností,“ priblížila odborníčka. Tieto zručnosti pritom môžu získať nielen rekvalifikáciou, ale aj prostredníctvom kurzov a školení, ktoré im poskytne firma.



Pracovníci vo výrobe si dopĺňajú vzdelanie u svojho zamestnávateľa len vo veľmi malej miere, ako však ukazujú prieskumy personálnej agentúry, dôvodom nie je ich neochota. „Záujem o vzdelávacie kurzy a školenia má na Slovensku viac než 80 % výrobných pracovníkov, no túto možnosť má u svojho zamestnávateľa menej než 30 % z nich,“ doplnila Kouba.