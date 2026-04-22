Analytik: Pracovný trh sa ochladzuje, ponúk je menej než počas covidu
V prvom štvrťroku zverejnili zamestnávatelia necelých 57.000 pracovných ponúk, kým vlani ich bolo viac ako 67.000.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenský pracovný trh zaznamenal výrazné ochladenie. Počet pracovných ponúk v prvom štvrťroku 2026 sa dostal na úroveň porovnateľnú s obdobím pandémie. Medziročne klesol počet inzerátov na portáli Profesia o 15 %, pričom konkurencia medzi uchádzačmi dosahuje rekordné hodnoty. V stredu o tom na podujatí Profesia days informoval analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia Martin Szabo.
V prvom štvrťroku zverejnili zamestnávatelia necelých 57.000 pracovných ponúk, kým vlani ich bolo viac ako 67.000. „Počet pracovných ponúk klesá od roku 2024 a situácia na trhu práce je veľmi neistá. V roku 2026 sa trh dostal na úroveň porovnateľnú s covidovým rokom 2021. Kým vtedy išlo o dočasný šok, dnes ide skôr o hlbšie štrukturálne problémy,“ uviedol Szabo.
Najvýraznejší pokles zaznamenali odvetvia, ako vodohospodárstvo, životné prostredie či pomocné práce, kde sa počet ponúk znížil o viac ako štvrtinu. Menej pracovných miest pribudlo aj v elektrotechnike, energetike, textilnom priemysle či telekomunikáciách. Naopak, rast evidujú pozície vo vrcholovom manažmente, zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Sektory IT a poisťovníctva stagnovali alebo zaznamenali len mierny pokles, čo naznačuje, že zamestnanosť v týchto sektorov zatiaľ neovplyvnila ani umelá inteligencia.
Nerovnováhu na trhu práce potvrdzuje aj rastúci počet reakcií na pracovné ponuky. Za prvé štyri mesiace tohto roka sa ich počet blíži k dvom miliónom. Na jeden inzerát pritom reaguje v priemere 40 uchádzačov, kým vlani to bolo len 29. Výberové konania sú tak výrazne konkurenčnejšie.
V čase rastúcej neistoty sa podľa odborníkov dostáva do popredia stabilita zamestnania. Tú považujú uchádzači za jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere zamestnávateľa. Analytik zároveň upozorňuje, že dôraz na stabilitu môže byť pre firmy konkurenčnou výhodou. „Ak zamestnávatelia dokážu ponúknuť väčšiu istotu, vráti sa im to vyššou lojalitou a spokojnosťou zamestnancov,“ dodal Szabo.
V prvom štvrťroku zverejnili zamestnávatelia necelých 57.000 pracovných ponúk, kým vlani ich bolo viac ako 67.000. „Počet pracovných ponúk klesá od roku 2024 a situácia na trhu práce je veľmi neistá. V roku 2026 sa trh dostal na úroveň porovnateľnú s covidovým rokom 2021. Kým vtedy išlo o dočasný šok, dnes ide skôr o hlbšie štrukturálne problémy,“ uviedol Szabo.
Najvýraznejší pokles zaznamenali odvetvia, ako vodohospodárstvo, životné prostredie či pomocné práce, kde sa počet ponúk znížil o viac ako štvrtinu. Menej pracovných miest pribudlo aj v elektrotechnike, energetike, textilnom priemysle či telekomunikáciách. Naopak, rast evidujú pozície vo vrcholovom manažmente, zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Sektory IT a poisťovníctva stagnovali alebo zaznamenali len mierny pokles, čo naznačuje, že zamestnanosť v týchto sektorov zatiaľ neovplyvnila ani umelá inteligencia.
Nerovnováhu na trhu práce potvrdzuje aj rastúci počet reakcií na pracovné ponuky. Za prvé štyri mesiace tohto roka sa ich počet blíži k dvom miliónom. Na jeden inzerát pritom reaguje v priemere 40 uchádzačov, kým vlani to bolo len 29. Výberové konania sú tak výrazne konkurenčnejšie.
V čase rastúcej neistoty sa podľa odborníkov dostáva do popredia stabilita zamestnania. Tú považujú uchádzači za jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere zamestnávateľa. Analytik zároveň upozorňuje, že dôraz na stabilitu môže byť pre firmy konkurenčnou výhodou. „Ak zamestnávatelia dokážu ponúknuť väčšiu istotu, vráti sa im to vyššou lojalitou a spokojnosťou zamestnancov,“ dodal Szabo.