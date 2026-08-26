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Pracovných ponúk pre učiteľov je menej ako vlani
Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Pracovných ponúk pre učiteľov ubúda a školy na portáli Edujobs.sk v súčasnosti hľadajú výrazne menej pedagógov ako v minulom roku. Voľné pozície sa napriek tomu v školstve stále nájdu, pričom najčastejšie chýbajú vyučujúci matematiky, angličtiny a učitelia pre druhý stupeň základných škôl. Vyplýva to z aktuálnej ponuky na portáli Edujobs.sk, o ktorom informovala spoločnosť Alma Career.
„Na portáli Edujobs.sk, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31 % menej ako v rovnakom čase vlani. Pedagogické pozície tvoria 78 % všetkých ponúk (670 inzerátov),“ informovala PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová.
Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, pričom najväčší dopyt je po pedagógoch na druhý stupeň základných škôl s počtom 149 miest, nasledujú stredné školy so 131 miestami a prvý stupeň základných škôl v počte 63 miest.
Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia. Naopak, pri pozíciách riaditeľov zaznamenal dopyt mierny medziročný nárast, keď školy aktuálne hľadajú 11 lídrov oproti minuloročným deviatim.
Záujem o prácu v školstve medziročne vzrástol. Pri učiteľských pozíciách reaguje na jednu ponuku v priemere sedem až deväť uchádzačov, čo je nárast oproti minuloročným štyrom až šiestim. Najväčší dopyt zo strany uchádzačov je však o nepedagogické a pomocné profesie - na miesta upratovačov či pedagogických asistentov chodí v priemere viac ako 60 reakcií a na pomocné sily do kuchyne či pomocných vychovávateľov vyše 40 odpovedí.
Medzi najžiadanejšie profesie patria učitelia matematiky s 57 voľnými miestami a angličtiny s 50 ponukami, nasledujú fyzikári (28), slovenčinári (24) a informatici (18). Záujem uchádzačov sa však výrazne líši, kým pri matematike a informatike reagujú v priemere len štyria ľudia na inzerát, pri angličtine je to až 15 záujemcov.
Najviac voľných miest pre učiteľov ponúka Bratislavský kraj, ktorý tvorí 40 percent zo všetkých ponúk (137 miest), za ním nasledujú Trnavský kraj so 46 miestami a Košický kraj s počtom 40 miest. Najmenej učiteľov chýba v Žilinskom kraji, kde portál Edujobs.sk eviduje iba 13 inzerátov.
„Na portáli Edujobs.sk, kde školy zadarmo zverejňujú pracovné ponuky, je aktuálne zverejnených 860 inzerátov, čo je o 31 % menej ako v rovnakom čase vlani. Pedagogické pozície tvoria 78 % všetkých ponúk (670 inzerátov),“ informovala PR manažérka Alma Career Ľubica Melcerová.
Školy aktuálne hľadajú spolu 343 učiteľov a učiteliek, pričom najväčší dopyt je po pedagógoch na druhý stupeň základných škôl s počtom 149 miest, nasledujú stredné školy so 131 miestami a prvý stupeň základných škôl v počte 63 miest.
Školám okrem učiteľov chýbajú aj pedagogickí asistenti, kuchári či vychovávatelia. Naopak, pri pozíciách riaditeľov zaznamenal dopyt mierny medziročný nárast, keď školy aktuálne hľadajú 11 lídrov oproti minuloročným deviatim.
Záujem o prácu v školstve medziročne vzrástol. Pri učiteľských pozíciách reaguje na jednu ponuku v priemere sedem až deväť uchádzačov, čo je nárast oproti minuloročným štyrom až šiestim. Najväčší dopyt zo strany uchádzačov je však o nepedagogické a pomocné profesie - na miesta upratovačov či pedagogických asistentov chodí v priemere viac ako 60 reakcií a na pomocné sily do kuchyne či pomocných vychovávateľov vyše 40 odpovedí.
Medzi najžiadanejšie profesie patria učitelia matematiky s 57 voľnými miestami a angličtiny s 50 ponukami, nasledujú fyzikári (28), slovenčinári (24) a informatici (18). Záujem uchádzačov sa však výrazne líši, kým pri matematike a informatike reagujú v priemere len štyria ľudia na inzerát, pri angličtine je to až 15 záujemcov.
Najviac voľných miest pre učiteľov ponúka Bratislavský kraj, ktorý tvorí 40 percent zo všetkých ponúk (137 miest), za ním nasledujú Trnavský kraj so 46 miestami a Košický kraj s počtom 40 miest. Najmenej učiteľov chýba v Žilinskom kraji, kde portál Edujobs.sk eviduje iba 13 inzerátov.