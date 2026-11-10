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Pracujete v Rakúsku, no bývate na Slovensku?
Doklady, ktoré budete potrebovať preložiť.
Autor OTS
Bratislava 10. novembra (OTS) - Mnohí Slováci odchádzajú za prácou do zahraničia, no tí, ktorí bývajú blízko hraníc, často pravidelne dochádzajú. Lákajú ich najmä vyššie zárobky, krátka vzdialenosť a možnosť vracať sa každý deň domov.
Ku všetkým dokumentom, ktoré nie sú vystavené v nemčine, prípadne v angličtine, ak ju daná inštitúcia akceptuje, musíte priložiť aj úradne overený (súdny) preklad [2]. Ak máte záujem o úradné preklady v Bratislave, prekladateľská agentúra Illyria vám ochotne vyhotoví nemecké preklady diplomov aj zmlúv.
Rodinné prídavky vypláca prednostne štát, v ktorom rodič pracuje a je poistený, a rozdiel oproti dávke druhého štátu sa dorovnáva. Rakúsky úrad si pritom môže vyžiadať doklady, ktoré uvádzate v žiadosti, napr. potvrdenie o štúdiu staršieho dieťaťa. Ak sú v slovenčine, opýtajte sa vopred, či k nim vyžaduje aj úradný preklad.
Zdroje:
[1] https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/2026/sprava_o_social_situacii_obyvatelstva_sr_2025_pub.pdf
[2] https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/hochschulen/universitaet/1/1/1/Seite.160354
[3] https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-and-benefits/social-security-forms/index_sk.htm
Za prácou do Rakúska dochádzajú desaťtisíce SlovákovPodľa Štatistického úradu SR pracovalo v roku 2025 krátkodobo v zahraničí 121 400 obyvateľov Slovenska, o 4 100 viac ako rok predtým [1]. Rátajú sa medzi nich aj ľudia, ktorí za prácou pravidelne dochádzajú cez hranice, a Rakúsko patrí spolu s Českom a Nemeckom k ich hlavným cieľom.
Pre uznanie slovenského diplomu budete potrebovať úradný prekladAk sa o zamestnanie či brigádu ešte len uchádzate a rakúska vysoká škola alebo príslušný úrad posudzuje, či je váš slovenský diplom rovnocenný s ich domácim vzdelaním (tzv. nostrifikácia), budú od vás požadovať nielen originál dokladu o získanom titule, ale aj podrobné prílohy o priebehu štúdia, napr. prehľad vykonaných skúšok.
Ku všetkým dokumentom, ktoré nie sú vystavené v nemčine, prípadne v angličtine, ak ju daná inštitúcia akceptuje, musíte priložiť aj úradne overený (súdny) preklad [2]. Ak máte záujem o úradné preklady v Bratislave, prekladateľská agentúra Illyria vám ochotne vyhotoví nemecké preklady diplomov aj zmlúv.
Zdravotné poistenie vybavíte formulárom EÚAk pracujete v Rakúsku, zo zákona ste zdravotne poistení v tamojšom systéme. Aby ste však mohli využívať plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť a navštevovať lekárov aj doma na Slovensku, budete potrebovať formulár S1. Tento dokument vám na žiadosť vystaví vaša rakúska zdravotná poisťovňa [3].
Dane a rodinné prídavky prinášajú ďalšie formulárePri ročnom zúčtovaní dane v Rakúsku vám pomôže, že rakúske ministerstvo financií vydáva prílohu L 1i aj v slovenčine. Slúži však len ako pomocný preklad, vyplniť treba oficiálny nemecký formulár. Ak žiadate, aby vás Rakúsko zdaňovalo ako svojho daňového rezidenta, potrebujete potvrdenie zo Slovenska na formulári E 9.
Rodinné prídavky vypláca prednostne štát, v ktorom rodič pracuje a je poistený, a rozdiel oproti dávke druhého štátu sa dorovnáva. Rakúsky úrad si pritom môže vyžiadať doklady, ktoré uvádzate v žiadosti, napr. potvrdenie o štúdiu staršieho dieťaťa. Ak sú v slovenčine, opýtajte sa vopred, či k nim vyžaduje aj úradný preklad.
Zdroje:
[1] https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/analyticke-centrum/2026/sprava_o_social_situacii_obyvatelstva_sr_2025_pub.pdf
[2] https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/bildung_und_ausbildung/hochschulen/universitaet/1/1/1/Seite.160354
[3] https://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-and-benefits/social-security-forms/index_sk.htm