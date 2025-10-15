Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pracujúci dôchodcovia v Nemecku by mohli zarábať 2000 eur mesačn

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ekonomika potrebuje starších a skúsených pracovníkov a odborníkov, zdôraznil sociálnodemokratický vicekancelár.

Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Zamestnanci v dôchodkovom veku by mali mať v Nemecku možnosť pokračovať v práci s daňovo oslobodeným príjmom až do výšky 2000 eur mesačne. Plánovaný termín zavedenia tzv. aktívneho dôchodku je 1. január 2026, oznámila v stredu nemecká vláda. Návrhom sa teraz bude zaoberať parlament. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Kto dosiahne zákonný dôchodkový vek a dobrovoľne pokračuje v práci, mal by v budúcnosti dostávať svoj plat až do výšky 2000 eur mesačne bez zdanenia, uviedol minister financií Lars Klingbeil s tým, že opatrenie poskytne dodatočné impulzy pre hospodársky rast v Nemecku. Ekonomika potrebuje starších a skúsených pracovníkov a odborníkov, zdôraznil sociálnodemokratický vicekancelár.

Aktívny dôchodok bude podľa vládnych odhadov stáť približne 890 miliónov eur ročne. Vláda kresťanskodemokratického kancelára Friedricha Merza predpokladá, že túto možnosť využije približne 168.000 ľudí.
