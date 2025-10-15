< sekcia Ekonomika
Pracujúci dôchodcovia v Nemecku by mohli zarábať 2000 eur mesačn
Ekonomika potrebuje starších a skúsených pracovníkov a odborníkov, zdôraznil sociálnodemokratický vicekancelár.
Autor TASR
Berlín 15. októbra (TASR) - Zamestnanci v dôchodkovom veku by mali mať v Nemecku možnosť pokračovať v práci s daňovo oslobodeným príjmom až do výšky 2000 eur mesačne. Plánovaný termín zavedenia tzv. aktívneho dôchodku je 1. január 2026, oznámila v stredu nemecká vláda. Návrhom sa teraz bude zaoberať parlament. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kto dosiahne zákonný dôchodkový vek a dobrovoľne pokračuje v práci, mal by v budúcnosti dostávať svoj plat až do výšky 2000 eur mesačne bez zdanenia, uviedol minister financií Lars Klingbeil s tým, že opatrenie poskytne dodatočné impulzy pre hospodársky rast v Nemecku. Ekonomika potrebuje starších a skúsených pracovníkov a odborníkov, zdôraznil sociálnodemokratický vicekancelár.
Aktívny dôchodok bude podľa vládnych odhadov stáť približne 890 miliónov eur ročne. Vláda kresťanskodemokratického kancelára Friedricha Merza predpokladá, že túto možnosť využije približne 168.000 ľudí.
Kto dosiahne zákonný dôchodkový vek a dobrovoľne pokračuje v práci, mal by v budúcnosti dostávať svoj plat až do výšky 2000 eur mesačne bez zdanenia, uviedol minister financií Lars Klingbeil s tým, že opatrenie poskytne dodatočné impulzy pre hospodársky rast v Nemecku. Ekonomika potrebuje starších a skúsených pracovníkov a odborníkov, zdôraznil sociálnodemokratický vicekancelár.
Aktívny dôchodok bude podľa vládnych odhadov stáť približne 890 miliónov eur ročne. Vláda kresťanskodemokratického kancelára Friedricha Merza predpokladá, že túto možnosť využije približne 168.000 ľudí.