Praha sa drží na špici kongresových miest

Praha 24. mája (TASR) - Praha sa drží na špici rebríčka najobľúbenejších miest medzi usporiadateľmi kongresov a konferencií. V minulom roku sa stala piatou najžiadanejšou destináciou sveta. V rámci Európy obsadila štvrté miesto. V oboch prípadoch si o jednu priečku polepšila. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.cz.



Česká republika prilákala v minulom roku viac ako osem miliónov turistov a vrátila sa tak na čísla pred pandémiou.



„Ako iné európske mestá, aj Praha má problémy s nadmerným turizmom, ktorý budeme musieť začať riešiť,“ povedal námestník primátora Prahy Jiří Pospíšil.



Niektoré krajiny pristúpili k radikálnym riešeniam, ako je napríklad zavedenie poplatkov na vstup do mesta.



„My plánujeme podporovať iné formy turizmu, ako je práve kongresový cestovný ruch,“ uviedol Pospíšil na tlačovej konferencii.



Kongresová turistika podľa neho obmedzuje tú nízkonákladovú. Takzvaní „batôžkari“ prichádzajú do centra mesta len na pár dní a neutratia veľa peňazí. Žiadanejšia kongresová skupina sa naopak vyznačuje dlhším pobytom mimo centra a priplácaním za doplnkové služby.



O rozvoji tejto formy cestovného ruchu svedčí aj fakt, že v roku 2024 sa Praha opäť umiestnila medzi top piatimi destináciami podľa Medzinárodnej kongresovej asociácie ICCA. Predbehla tak Paríž, Londýn, Brusel alebo Tokio.



„Zaradenie Prahy medzi top destinácie je úspech aj pre silnejúcu popularitu ázijských miest,“ povedal riaditeľ Prague Convention Bureau Roman Muška.



V minulom roku Česká republika hostila 12.000 konferencií, ktoré pritiahli vyše milióna návštevníkov.



V samotnom Kongresovom centre Praha sa v minulom roku uskutočnilo 241 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 250.000 osôb. Medziročný nárast tržieb tak dosiahol 10 % a celkový zisk stúpol o 4 %.



Podľa prieskumu Asociácie hotelov a reštaurácií ČR má biznis okolo konferencií či veľtrhov zásadný význam aj pre ubytovacie a gastronomické zariadenia v Prahe.



„Kongresová klientela sa na rozdiel od bežných turistov zaujíma o kvalitu služieb, vyhľadáva gastronomické zážitky a často sa vracia. Aj preto je tento segment pre našich členov veľmi dôležitý,“ povedal prezident asociácie Václav Stárek. Priemerná útrata bežného turistu je 2500 Kč (100,34 eura) denne. U delegátov je však suma až trojnásobne vyššia, teda okolo 7500 Kč.



(1 EUR = 24,915 CZK)