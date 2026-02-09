< sekcia Ekonomika
Prahu vlani navštívilo vyše 8,2 milióna turistov, najviac bolo Nemcov
Hlavné mesto ČR vlani navštívilo celkom 8.271.962 ľudí, pričom najviac - takmer milión - bolo Nemcov a po pol milióne dorazili do Prahy Američania a Briti.
Autor TASR
Praha 9. februára (TASR) - Hlavné mesto Česka v priebehu minulého roka navštívilo viac než 8,2 milióna turistov, čo je o tri percentá viac než rok predtým. Najviac návštevníkov do Prahy dorazilo z Nemecka, Spojených štátov a Veľkej Británie. V pondelok to s odkazom na nové dáta od Českého štatistického úradu (ČSÚ) uviedla spoločnosť Prague City Tourism. Podotkla tiež, že Praha sa už neprofiluje ako lacná destinácia, ale prichádzajú do nej čoraz viac bonitnejší návštevníci, informuje spravodajkyňa TASR.
Hlavné mesto ČR vlani navštívilo celkom 8.271.962 ľudí, pričom najviac - takmer milión - bolo Nemcov a po pol milióne dorazili do Prahy Američania a Briti. Pokračuje tiež rastúci trend cestovateľov z Ázie. Podľa Prague City Tourism je to najmä vďaka leteckým linkám, ktoré sa v minulých rokoch podarilo obnoviť. Česi tvoria stabilne asi pätinu všetkých návštevníkov.
Ako upozornila hovorkyňa spoločnosti Klára Janderová, koncom roka turistov okrem vianočných trhov prilákala aj nová kniha amerického spisovateľa Dana Browna, ktorá bola práve z prostredia Prahy. Návštevníci si podľa predsedu predstavenstva Prague City Tourism Františka Cipra obľúbili komentované vychádzky, ktoré mesto v tej súvislosti pripravilo.
„Vnímame trend dopytu po kvalitnom ubytovaní, gastronómii aj zážitkoch. Praha v tejto oblasti zažíva skutočne rozkvet, či už hovoríme o ocenení Michelin alebo Gault & Millau pre reštaurácie alebo neustále sa rozširujúcu ponuku aktivít, čo v Prahe robiť. Veľmi populárne sa stali napríklad komentované vychádzky našich sprievodcov po stopách Dana Browna a jeho nového románu Tajomstvo všetkých tajomstiev. Počas Vianoc cestovatelia vyhľadávali adventné trhy, kvalitné spa služby, ale napríklad aj klzisko na Václavskom námestí,“ spresnil Cipro.
Najvyššiu obsadenosť (86 %) dosiahli hotely v decembri. Celkovo mesto označilo vlaňajší advent za „mimoriadne silný“. Priemerná cena ubytovania v Prahe bola podľa Prague City Tourism takmer 123 eur za izbu na jednu noc, pričom v centre to bolo okolo 170 eur. Mierne tak prekonala ceny v centre Viedne a Budapešti a výrazne vyššie boli v porovnaní s centrom Berlína alebo Varšavy. V luxusnom segmente priemerná cena vzrástla na 241 eur, pričom v decembri sa pohybovala až okolo 314 eur. „Tieto dáta podľa expertov potvrdzujú, že sa Praha už naďalej neprofiluje ako lacná destinácia a mieri do nej bonitnejšia klientela,“ uviedla Janderová. Priemerná dĺžka pobytu turistov v Prahe je okolo 2,3 noci.
ČSÚ tiež uviedol, že do hromadných ubytovacích zariadení v rámci celej ČR vlani prišlo 23,6 milióna hostí, pričom 12,6 milióna boli domáci návštevníci. Úrad podotkol, že návštevnosť v zariadeniach tohto typu bola už druhý rok v rade nad úrovňou predcovidového roku 2019. Turistov sa v ČR vlani ubytovalo o 1,6 milióna viac než v predcovidovom roku.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
