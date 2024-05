Pravdepodobnosť zníženia úrokov ECB rastie

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) - Pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka (ECB) na svojom júnovom zasadnutí zníži úrokové sadzby, sa zvyšuje. Vyhlásil to v piatok člen Rady guvernérov ECB a prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. Veľmi podobne sa vyjadrila aj členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Nagel na tlačovej konferencii Bundesbank uviedol, že nemeckej ekonomike sa v prvých troch mesiacoch tohto roka "darilo lepšie, ako sa očakávalo", keďže medzikvartálne vzrástla o 0,2 %. Podľa neho existujú "pozitívne indikátory", že výkon najväčšej európskej ekonomiky sa v súčasnom 2. štvrťroku zvýši ešte viac.



Začiatkom tohto týždňa však Nagel varoval pred príliš rýchlym znižovaním úrokových sadzieb ECB, pretože by to mohlo ohroziť spomaľovanie inflácie.



Schnabelová v rozhovore pre reláciu televízie ARD Plusminus v piatok uviedla tiež, že vzhľadom na zlepšenie inflácie v eurozóne je zníženie úrokových sadzieb ECB "pravdepodobné".



Upozornila však, že ECB ešte stále nemá dostatok údajov, keďže niektoré zatiaľ nedostala. Rozhodnutie o úrokoch tak padne až v deň, keď sa stretne Rada guvernérov.



"Ak nám inflačný výhľad a nové údaje dajú dôveru, že inflácia sa bude udržateľne približovať k nášmu cieľu 2 %, zníženie sadzieb v júni je pravdepodobné," vyhlásila.



Aj ona varovala pred potenciálnym rizikom príliš rýchleho zníženia úrokových sadzieb, keďže niektoré aspekty inflácie sa ukazujú ako pretrvávajúce.