Pravidelná priama linka do Bratislavy bude lietať i z dánskej Kodane

Bratislava 29. júna (TASR) - Pravidelná priama linka do Bratislavy začína lietať aj z dánskej Kodane. Frekvencia letov bude dvakrát v týždni, a to v sobotu a utorok. Z dánskej metropoly priletelo prvé lietadlo v sobotu (28. 6.) večer. TASR o tom informovali zo Slovakia Travel.



„Priame letecké spojenie so severom Európy je pre nás dôležité. Podporí príjazdový cestovný ruch nielen z Dánska, ale verím, že aj z ostatných severských krajín, akými sú Nórsko či Švédsko,“ poznamenal generálny riaditeľ Slovakia Travel Matej Fekete.



Letisko M. R. Štefánika v Bratislave totiž opätovne nadviazalo spoluprácu s leteckým dopravcom Norwegian. „Dopravca spájal naposledy Bratislavu s Kodaňou v rokoch 2012 a 2013. Snažili sme sa preto znovu obnoviť pre slovenských cestujúcich, no nielen pre nich, priame letecké spojenie medzi hlavným mestom Slovenska a severom Európy a som veľmi rád, že sa to podarilo,“ skonštatoval generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.