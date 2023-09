Pravidelná údržba tepelných čerpadiel je dôležitá pre ich efektívnosť

Bratislava 21. septembra (TASR) - Tepelné čerpadlá sa stali jedným z najpopulárnejších riešení pre moderné vykurovanie a chladenie domácností vďaka svojej energetickej efektivite. Aby však mohli fungovať v domácnosti čo najúčinnejšie, je dôležitá ich pravidelná údržba. Tepelné čerpadlá je najvhodnejšie servisovať práve v období neskorého leta pred vykurovacou sezónou. Informoval o tom Martin Prísečan zo spoločnosti Enbra Slovakia, ktorá sa venuje dodávke vykurovacej a chladiarenskej techniky.



Umiestnenie tepelného čerpadla hrá pri jeho servise podľa Prísečana dôležitú úlohu. "Je potrebné preň zaistiť miesto s dostatočným priestorom, ako je napríklad technická miestnosť pre vnútornú jednotku alebo prístrešok pre vonkajšiu jednotku. To zaistí jednoduchý prístup pre servisných technikov a zároveň zaručuje dostatočnú cirkuláciu vzduchu," uviedol.



Na zaistenie bezproblémovej prevádzky je podľa neho ideálne vykonať prehliadku minimálne raz ročne, a to v dostatočnom predstihu pred vykurovacou sezónou. Ideálnym obdobím sú mesiace august alebo september.



"Práve v týchto mesiacoch bývajú naši servisní partneri menej vyťažení. Pokiaľ si ľudia objednajú údržbu svojho zariadenia na koniec leta, zvyšujú tak pravdepodobnosť toho, že sa im dostane rýchlejší, a tým pádom efektívnejší servis. V prípade potreby objednania a výmeny niektorého z náhradných dielov je na to dostatok času, bez väčších obmedzení v užívaní zariadenia," priblížil Prísečan.



Dôležité je si všímať príznaky, ktoré môžu naznačovať potrebu servisu. Neobvyklé zvuky, pokles výkonu, náhle výkyvy teploty alebo neobvykle vysoké účty za energiu sú jasné signály, že je čas obrátiť sa na expertov. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu je prevádzkovateľ tepelného čerpadla povinný zaistiť pravidelné kontroly tesnosti chladiaceho okruhu tepelného čerpadla.



"Prehliadky sa musia vykonávať pri zariadeniach obsahujúcich nadlimitné množstvo chladiva. Výnimkou sú tepelné čerpadlá typu monoblok s hermeticky uzatvoreným okruhom, ktoré sú naplnené chladivom už u výrobcu," vysvetlil Prísečan. Také zariadenia sa podľa neho dajú spoznať podľa nápisu Hermetically sealed system na štítku.



Pravidelné servisné prehliadky sú okrem legislatívy tiež u všetkých zariadení požadované samotným výrobcom ako podmienka záruky. Skoré odhalenie prípadného opotrebovania niektorých základných komponentov môže zabrániť ďalším škodám, prípadne zlyhaniu celého zariadenia.