Pravidelné linky z letiska v Bratislave lietajú do 11 destinácií

Bratislava 7. septembra (TASR) – Od pondelka sú povolené civilné lety zo všetkých krajín. V prípade príletu z rizikovej krajiny však platia pre cestujúcich obmedzenia. Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave je aktuálne možné pravidelnými leteckými linkami letieť do 11 destinácií. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Pravidelnými linkami sa aktuálne z Bratislavy lieta do Alghera v Taliansku, Birminghamu, Edinburghu, Londýna (Luton, Stansted), Manchestera, ale aj do Dublinu. Lieta sa tiež na Korfu, a to do konca septembra, do Solúnu, na Pafos na Cypre a do Burgasu. Zároveň sú v pláne počas septembra aj posledné dovolenkové rotácie charterových letov na grécke ostrovy Rodos a Kréta a do Larnaky na Cypre.



"Upozorňujeme cestujúcich, že pred odletom do Grécka a na Cyprus je potrebné vopred vyplniť online formuláre na webstránkach daných krajín, inak nebude cestujúcim umožnený odlet," zdôraznila Ševčíková. Pred odletom na Cyprus, destinácie Pafos a Larnaka, sa cestujúci navyše musí preukázať negatívnym testom na COVID-19.



Hoci sú od pondelka povolené aj prílety z tzv. rizikových krajín, plánované lety z Ukrajiny na Slovensko sa počas septembra neuskutočnia. Dôvodom je zákaz vstupu cudzincov na územie Ukrajiny, ktorý platí do 28. septembra 2020.



Hovorkyňa zároveň priblížila, že od začiatku októbra sú plánované z Letiska M. R. Štefánika lety dopravcu Wizz Air do Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Skopje v Severnom Macedónsku (prvý let 30. septembra) a denné lety dopravcu Pobeda do Moskvy a z nej. Od polovice októbra sú naplánované lety do Petrohradu dopravcu Wizz Air i lety do Hurghady dopravcu Air Cairo.



Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko, je povinný vyplniť online formulár na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR – www.mindop.sk/covid/. V prípade, že cestujúci prilieta z tzv. rizikovej krajiny, je povinný vyplniť aj formulár na www.korona.gov.sk/ehranica/. "Ak prilieta z krajiny Európskej únie (EÚ), je povinný následne zotrvať v domácej izolácii 10 dní, respektíve do doby bezplatného testovania na COVID-19 a negatívneho výsledku testu. Ak prilieta z krajiny mimo EÚ, je povinný nastúpiť do domácej izolácie a najskôr na piaty deň absolvovať test na COVID-19," dodala Ševčíková.



Ďalšie lety by mali z Bratislavy pribudnúť následne od zimného letového poriadku, ktorý začne platiť zmenou času od 25. októbra. "Od konca októbra by sa malo lietať do Bratislavy z Odesy na Ukrajine, zo Sofie v Bulharsku (oba lety Wizz Air) či z Dubaja (dopravca flydubai). Dopravca Ryanair zase plánuje od zimného letového poriadku pridať z Bratislavy lety do Atén, na Maltu, do Bologne, Ríma, Milána, Bruselu-Charleroi, Paríža-Beauvais, Eindhovenu, Leedsu-Bradford, Kyjeva-Boryspiľu a srbského Nišu," doplnila hovorkyňa.