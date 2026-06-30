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Pravidlá na ochranu oceliarskeho priemyslu EÚ začnú platiť od 1. júla
Nariadenie EÚ o oceli je súčasťou európskej reakcie na pretrvávajúcu globálnu nadmernú kapacitu v oceliarskom sektore, ktorá predstavuje globálny problém a ktorá deformuje medzinárodné trhy.
Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že nové pravidlá na ochranu oceliarskeho priemyslu EÚ pred škodlivými vplyvmi globálnej nadmernej kapacity nadobudnú účinnosť v stredu 1. júla. Informuje o tom spravodajca TASR.
Podľa správy EK, ktorú médiám predstavil eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, to predstavuje „zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti strategicky dôležitého európskeho priemyslu“.
Nariadenie EÚ o oceli je súčasťou európskej reakcie na pretrvávajúcu globálnu nadmernú kapacitu v oceliarskom sektore, ktorá predstavuje globálny problém a ktorá deformuje medzinárodné trhy.
Komisia zverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje rozdelenie colných kvót obchodným partnerom EÚ. Nový systém pozostávajúci zo znížených celkových colných kvót a vyššieho cla mimo dohodnutých kvót má za cieľ chrániť oceliarsky priemysel EÚ po uplynutí platnosti ochranného opatrenia EÚ pre oceľ.
Colné kvóty sú založené na súbore jasne definovaných kritérií v novom Nariadení EÚ o oceli. Zabezpečujú predvídateľnú úroveň prístupu na trh EÚ pre dodávateľov z tretích krajín a zároveň zabezpečujú diverzifikáciu dodávok pre používateľov v EÚ.
Vykonávacie nariadenie sa snaží čo najviac minimalizovať vplyv Nariadenia EÚ o oceli na jej partnerov v rámci dohôd o voľnom obchode bez toho, aby bola ohrozená účinnosť opatrenia - 80 % dovozu ocele do EÚ pochádza od partnerov s dohodami o voľnom obchode.
Polovica ročnej dovoznej kvóty EÚ stanovenej na 18,3 milióna ton bola vyhradená výlučne pre preferenčných obchodných partnerov. Zvyšná polovica je k dispozícii všetkým obchodným partnerom bez diskriminácie vrátane partnerov s dohodami o voľnom obchode. Tí si ponechajú výrazne vyšší podiel prístupu na trh EÚ, ako je priemerné zníženie o 47 %, ktoré predpokladá Nariadenie EÚ o oceli.
Komisia pripomenula, že EÚ riešila obavy svojich obchodných partnerov prostredníctvom diskusií v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom veľký počet partnerov predbežne súhlasil s im pridelenými kvótami.
Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že eurokomisia zavádza praktické opatrenia potrebné na účinné fungovanie opatrení EÚ v oblasti ocele.
„Účastníkom trhu poskytujeme predvídateľnosť prostredníctvom jasných a transparentných pravidiel rozdeľovania kvót. Uplatňujeme spravodlivú a objektívnu metodiku. Tento prístup dosahuje starostlivú rovnováhu medzi našimi záväzkami v rámci dohody o voľnom obchode, rokovaniami v rámci WTO a potrebou zachovať diverzifikovanú ponuku,“ vysvetlil Šefčovič. Podľa jeho slov konštruktívny pokrok dosiahnutý s obchodnými partnermi EÚ ukazuje, že európsky prístup v súlade s pravidlami WTO je v praxi účinný.
Podľa EK aj napriek potrebe rozdeliť kvóty Nariadenie EÚ o oceli od 1. júla umožňuje použitie postupu pre naliehavé prípady. V praxi budú členské štáty požiadané o tom hlasovať do 14 dní od prijatia vykonávacieho nariadenia EK, pričom toto vykonávacie nariadenie bude platné maximálne šesť mesiacov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Podľa správy EK, ktorú médiám predstavil eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, to predstavuje „zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti strategicky dôležitého európskeho priemyslu“.
Nariadenie EÚ o oceli je súčasťou európskej reakcie na pretrvávajúcu globálnu nadmernú kapacitu v oceliarskom sektore, ktorá predstavuje globálny problém a ktorá deformuje medzinárodné trhy.
Komisia zverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje rozdelenie colných kvót obchodným partnerom EÚ. Nový systém pozostávajúci zo znížených celkových colných kvót a vyššieho cla mimo dohodnutých kvót má za cieľ chrániť oceliarsky priemysel EÚ po uplynutí platnosti ochranného opatrenia EÚ pre oceľ.
Colné kvóty sú založené na súbore jasne definovaných kritérií v novom Nariadení EÚ o oceli. Zabezpečujú predvídateľnú úroveň prístupu na trh EÚ pre dodávateľov z tretích krajín a zároveň zabezpečujú diverzifikáciu dodávok pre používateľov v EÚ.
Vykonávacie nariadenie sa snaží čo najviac minimalizovať vplyv Nariadenia EÚ o oceli na jej partnerov v rámci dohôd o voľnom obchode bez toho, aby bola ohrozená účinnosť opatrenia - 80 % dovozu ocele do EÚ pochádza od partnerov s dohodami o voľnom obchode.
Polovica ročnej dovoznej kvóty EÚ stanovenej na 18,3 milióna ton bola vyhradená výlučne pre preferenčných obchodných partnerov. Zvyšná polovica je k dispozícii všetkým obchodným partnerom bez diskriminácie vrátane partnerov s dohodami o voľnom obchode. Tí si ponechajú výrazne vyšší podiel prístupu na trh EÚ, ako je priemerné zníženie o 47 %, ktoré predpokladá Nariadenie EÚ o oceli.
Komisia pripomenula, že EÚ riešila obavy svojich obchodných partnerov prostredníctvom diskusií v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom veľký počet partnerov predbežne súhlasil s im pridelenými kvótami.
Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že eurokomisia zavádza praktické opatrenia potrebné na účinné fungovanie opatrení EÚ v oblasti ocele.
„Účastníkom trhu poskytujeme predvídateľnosť prostredníctvom jasných a transparentných pravidiel rozdeľovania kvót. Uplatňujeme spravodlivú a objektívnu metodiku. Tento prístup dosahuje starostlivú rovnováhu medzi našimi záväzkami v rámci dohody o voľnom obchode, rokovaniami v rámci WTO a potrebou zachovať diverzifikovanú ponuku,“ vysvetlil Šefčovič. Podľa jeho slov konštruktívny pokrok dosiahnutý s obchodnými partnermi EÚ ukazuje, že európsky prístup v súlade s pravidlami WTO je v praxi účinný.
Podľa EK aj napriek potrebe rozdeliť kvóty Nariadenie EÚ o oceli od 1. júla umožňuje použitie postupu pre naliehavé prípady. V praxi budú členské štáty požiadané o tom hlasovať do 14 dní od prijatia vykonávacieho nariadenia EK, pričom toto vykonávacie nariadenie bude platné maximálne šesť mesiacov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)