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Pravidlá na ochranu oceliarskeho priemyslu EÚ začnú platiť od 1. júla

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Na snímke eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič. Foto: TASR - Jakub Kotian

Nariadenie EÚ o oceli je súčasťou európskej reakcie na pretrvávajúcu globálnu nadmernú kapacitu v oceliarskom sektore, ktorá predstavuje globálny problém a ktorá deformuje medzinárodné trhy.

Autor TASR
Brusel 30. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že nové pravidlá na ochranu oceliarskeho priemyslu EÚ pred škodlivými vplyvmi globálnej nadmernej kapacity nadobudnú účinnosť v stredu 1. júla. Informuje o tom spravodajca TASR.

Podľa správy EK, ktorú médiám predstavil eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič, to predstavuje „zásadný krok k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti strategicky dôležitého európskeho priemyslu“.

Nariadenie EÚ o oceli je súčasťou európskej reakcie na pretrvávajúcu globálnu nadmernú kapacitu v oceliarskom sektore, ktorá predstavuje globálny problém a ktorá deformuje medzinárodné trhy.

Komisia zverejnila vykonávacie nariadenie, ktorým sa stanovuje rozdelenie colných kvót obchodným partnerom EÚ. Nový systém pozostávajúci zo znížených celkových colných kvót a vyššieho cla mimo dohodnutých kvót má za cieľ chrániť oceliarsky priemysel EÚ po uplynutí platnosti ochranného opatrenia EÚ pre oceľ.

Colné kvóty sú založené na súbore jasne definovaných kritérií v novom Nariadení EÚ o oceli. Zabezpečujú predvídateľnú úroveň prístupu na trh EÚ pre dodávateľov z tretích krajín a zároveň zabezpečujú diverzifikáciu dodávok pre používateľov v EÚ.

Vykonávacie nariadenie sa snaží čo najviac minimalizovať vplyv Nariadenia EÚ o oceli na jej partnerov v rámci dohôd o voľnom obchode bez toho, aby bola ohrozená účinnosť opatrenia - 80 % dovozu ocele do EÚ pochádza od partnerov s dohodami o voľnom obchode.

Polovica ročnej dovoznej kvóty EÚ stanovenej na 18,3 milióna ton bola vyhradená výlučne pre preferenčných obchodných partnerov. Zvyšná polovica je k dispozícii všetkým obchodným partnerom bez diskriminácie vrátane partnerov s dohodami o voľnom obchode. Tí si ponechajú výrazne vyšší podiel prístupu na trh EÚ, ako je priemerné zníženie o 47 %, ktoré predpokladá Nariadenie EÚ o oceli.

Komisia pripomenula, že EÚ riešila obavy svojich obchodných partnerov prostredníctvom diskusií v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom veľký počet partnerov predbežne súhlasil s im pridelenými kvótami.

Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že eurokomisia zavádza praktické opatrenia potrebné na účinné fungovanie opatrení EÚ v oblasti ocele.

Účastníkom trhu poskytujeme predvídateľnosť prostredníctvom jasných a transparentných pravidiel rozdeľovania kvót. Uplatňujeme spravodlivú a objektívnu metodiku. Tento prístup dosahuje starostlivú rovnováhu medzi našimi záväzkami v rámci dohody o voľnom obchode, rokovaniami v rámci WTO a potrebou zachovať diverzifikovanú ponuku,“ vysvetlil Šefčovič. Podľa jeho slov konštruktívny pokrok dosiahnutý s obchodnými partnermi EÚ ukazuje, že európsky prístup v súlade s pravidlami WTO je v praxi účinný.

Podľa EK aj napriek potrebe rozdeliť kvóty Nariadenie EÚ o oceli od 1. júla umožňuje použitie postupu pre naliehavé prípady. V praxi budú členské štáty požiadané o tom hlasovať do 14 dní od prijatia vykonávacieho nariadenia EK, pričom toto vykonávacie nariadenie bude platné maximálne šesť mesiacov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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