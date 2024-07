Pravidlá pre alternatívne investičné fondy sa majú zjednotiť

Bratislava 17. júla (TASR) - Alternatívne investičné fondy budú môcť fungovať na základe jednotného celoeurópskeho režimu. Doteraz takáto úprava na európskej úrovni chýbala. Vyplýva to z pripravovanej novely zákona o kolektívnom investovaní. Ministerstvo financií (MF) SR zverejnilo predbežnú informáciu o nej na portáli slov-lex.sk.



Novelou sa má do slovenského právneho poriadku prevziať európska smernica z minulého roka. Harmonizujú sa ňou pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov za účelom vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov.



"V súčasnosti správcovia fondov môžu využívať nástroje riadenia likvidity, avšak navrhovaným zákonom sa paleta možných nástrojov riadenia likvidity fondu viac rozšíri," avizoval rezort financií. Pomerne problematické bolo doteraz podľa ministerstva využívanie služieb zahraničného depozitára, jeho zámerom je tak zjednodušiť prístup správcov fondov k týmto službám.



Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu zaslaním podnetov a návrhov do 30. augusta tohto roka.