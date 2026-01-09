< sekcia Ekonomika
Pravidlá pre správcov alternatívnych fondov sa majú zjednotiť
Predkladateľ navrhuje účinnosť jednotlivých ustanovení novely postupne, a to od 16. apríla 2026, 25. júna 2026 a 16. apríla 2027.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v rámci Európskej únie (EÚ) je jedným z cieľov európskej smernice z roku 2024, ktorú má do slovenského právneho poriadku prevziať novela zákona o kolektívnom investovaní. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR schválila v piatok vláda.
„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov,“ priblížil v predkladacej správe rezort financií.
Novela má prevziať aj ďalšiu smernicu z roku 2024, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi.
„Keďže mechanizmy centrálneho zúčtovania zmierňujú riziko protistrany, ktoré je obsiahnuté v zmluvách o derivátoch, pri určovaní uplatniteľných limitov pre riziko protistrany treba zohľadniť, či derivát centrálne zúčtovala centrálna protistrana, a vytvoriť rovnaké podmienky pre deriváty obchodované na burze a mimoburzové deriváty,“ vysvetlilo MF.
Upraviť sa majú aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe. Pôjde napríklad o zavedenie pravidelnej rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností, či zavedenie označenia „správca podlimitných rizikových fondov“ pre registrovaných správcov podlimitných alternatívnych investičných fondov.
