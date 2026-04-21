< sekcia Ekonomika
Pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov sa zjednotia
Upravia sa aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe.
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - Zjednotenie pravidiel pre správcov alternatívnych investičných fondov v Európskej únii (EÚ) je jedným z cieľov európskej smernice z roku 2024, ktorú do slovenského právneho poriadku prevezme novela zákona o kolektívnom investovaní. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov,“ priblížil rezort financií.
Novela prevezme aj ďalšiu smernicu z roku 2024, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi.
„Keďže mechanizmy centrálneho zúčtovania zmierňujú riziko protistrany, ktoré je obsiahnuté v zmluvách o derivátoch, pri určovaní uplatniteľných limitov pre riziko protistrany treba zohľadniť, či derivát centrálne zúčtovala centrálna protistrana, a vytvoriť rovnaké podmienky pre deriváty obchodované na burze a mimoburzové deriváty,“ vysvetlilo MF.
Upravia sa aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe. Ide napríklad o zavedenie pravidelnej rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností, či zavedenie označenia „správca podlimitných rizikových fondov“ pre registrovaných správcov podlimitných alternatívnych investičných fondov.
Poslanci k novele schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Novelizovali napríklad zákon o účtovníctve a zaviedli v ňom prechodné ustanovenie, ktoré umožní účtovným jednotkám s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026, využiť oslobodenie z tejto povinnosti pri ukladaní výročnej správy po 31. máji 2026. Dotknuté subjekty musia splniť aspoň jednu z ustanovených veľkostných podmienok pre oslobodenie.
Novelizovali tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zmena umožní osobe, ktorá do 15. mája 2026 oznámi colnému úradu množstvo spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ktoré neboli predané do 30. apríla 2026 a požiadala o ich zničenie, vrátiť daň z tabaku alebo inej náplne ako tabak. Ide o balenia bezdymového tabakového výrobku, ktoré boli označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre platnosť sadzby dane G. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Účinnosť jednotlivých ustanovení novely bude postupne od 1. júna 2026, 25. júna 2026 a 16. apríla 2027.
„Uvedenou smernicou sa harmonizujú pravidlá pre správcov alternatívnych investičných fondov, ktoré poskytujú úvery, upresňujú sa pravidlá delegovania činností zo správcov fondov na tretie subjekty, rozširuje sa škála nástrojov na riadenie likvidity fondov na účel vyššej ochrany investorov a zlepšuje sa cezhraničný prístup k službám depozitárov fondov,“ priblížil rezort financií.
Novela prevezme aj ďalšiu smernicu z roku 2024, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči centrálnym protistranám a s rizikom protistrany pri centrálne zúčtovávaných transakciách s derivátmi.
„Keďže mechanizmy centrálneho zúčtovania zmierňujú riziko protistrany, ktoré je obsiahnuté v zmluvách o derivátoch, pri určovaní uplatniteľných limitov pre riziko protistrany treba zohľadniť, či derivát centrálne zúčtovala centrálna protistrana, a vytvoriť rovnaké podmienky pre deriváty obchodované na burze a mimoburzové deriváty,“ vysvetlilo MF.
Upravia sa aj ďalšie vybrané ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní podľa poznatkov z praxe. Ide napríklad o zavedenie pravidelnej rotácie nezávislých oceňovateľov nehnuteľností, či zavedenie označenia „správca podlimitných rizikových fondov“ pre registrovaných správcov podlimitných alternatívnych investičných fondov.
Poslanci k novele schválili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Novelizovali napríklad zákon o účtovníctve a zaviedli v ňom prechodné ustanovenie, ktoré umožní účtovným jednotkám s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti vo výročnej správe za účtovné obdobia začínajúce od 1. januára 2025 do 31. decembra 2026, využiť oslobodenie z tejto povinnosti pri ukladaní výročnej správy po 31. máji 2026. Dotknuté subjekty musia splniť aspoň jednu z ustanovených veľkostných podmienok pre oslobodenie.
Novelizovali tiež zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zmena umožní osobe, ktorá do 15. mája 2026 oznámi colnému úradu množstvo spotrebiteľských balení bezdymových tabakových výrobkov, ktoré neboli predané do 30. apríla 2026 a požiadala o ich zničenie, vrátiť daň z tabaku alebo inej náplne ako tabak. Ide o balenia bezdymového tabakového výrobku, ktoré boli označené kontrolnou známkou s uvedeným znakom pre platnosť sadzby dane G. Táto úprava nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Účinnosť jednotlivých ustanovení novely bude postupne od 1. júna 2026, 25. júna 2026 a 16. apríla 2027.