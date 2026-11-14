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Pravidlá prenájmu bytov sa zmenia, vypovedať nájom bude ľahšie
Jedným z najčastejších zdrojov nezhôd pri sťahovaní býva peňažná zábezpeka, bežne nazývaná kaucia alebo depozit.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Pravidlá prenajímania bytov sa od 1. júla 2027 zmenia. Nový Občiansky zákonník napríklad umožní majiteľom vypovedať nájom na dobu neurčitú aj bez uvedenia dôvodu, so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Zjednoduší aj postup pri neplatení nájomného a zjednotí pravidlá nájmu bytov. Existujúce nájomné zmluvy však zostávajú v platnosti za doterajších podmienok, upozornil portál Bezrealitky.sk.
„Súčasné pravidlá môžu prenajímateľa dostať do situácie, keď síce má zákonný dôvod na ukončenie nájmu, ale svoj byt nedokáže získať späť celé mesiace, niekedy aj roky. Nový Občiansky zákonník tieto situácie rieši praktickejšie. Nájomníkom naďalej poskytuje ochranu, no zároveň dáva majiteľom väčšiu právnu istotu, že budú môcť so svojou nehnuteľnosťou opäť disponovať,“ vysvetlil generálny riaditeľ Bezrealitky Slovensko Miroslav Kadleček.
Jedným z najčastejších zdrojov nezhôd pri sťahovaní býva peňažná zábezpeka, bežne nazývaná kaucia alebo depozit. Nájomca ju spravidla zaplatí na začiatku bývania ako zabezpečenie prípadných dlhov alebo škôd. Pri odchode však často vznikne otázka, akú sumu má majiteľ vrátiť.
Podľa portálu je dôležité rozlišovať medzi skutočnou škodou a bežným opotrebovaním. Drobné stopy používania bytu, ktoré zodpovedajú bežnému bývaniu, nie sú automaticky dôvodom na účtovanie opráv. Iná situácia nastáva pri rozbitom zariadení, poškodených dverách alebo zničenom vybavení.
Pozor si treba dávať aj na častý omyl. Nájomca sa nemôže automaticky rozhodnúť, že posledný mesiac nezaplatí nájomné, pretože majiteľ má jeho kauciu. Takýto postup si musia obe strany dohodnúť. Pri krátkodobom nájme zákon upravuje aj vyúčtovanie a vrátenie nevyčerpanej zábezpeky. Ak sa strany nedohodnú inak, prenajímateľ ju musí vrátiť najneskôr do jedného mesiaca po vyprataní bytu a vyrovnaní nárokov súvisiacich s nájmom.
„Ak má prenajímateľ dôvod ponechať si časť kaucie, mal by vedieť presne vysvetliť, za čo peniaze zadržiava, a svoje nároky preukázať. Rovnako by mal nájomca dostať jasnú informáciu o vyúčtovaní. Najhorším riešením je, keď jedna strana očakáva automatické vrátenie celej sumy a druhá bez vysvetlenia peniaze zadrží,“ priblížil Kadleček.
„Súčasné pravidlá môžu prenajímateľa dostať do situácie, keď síce má zákonný dôvod na ukončenie nájmu, ale svoj byt nedokáže získať späť celé mesiace, niekedy aj roky. Nový Občiansky zákonník tieto situácie rieši praktickejšie. Nájomníkom naďalej poskytuje ochranu, no zároveň dáva majiteľom väčšiu právnu istotu, že budú môcť so svojou nehnuteľnosťou opäť disponovať,“ vysvetlil generálny riaditeľ Bezrealitky Slovensko Miroslav Kadleček.
Jedným z najčastejších zdrojov nezhôd pri sťahovaní býva peňažná zábezpeka, bežne nazývaná kaucia alebo depozit. Nájomca ju spravidla zaplatí na začiatku bývania ako zabezpečenie prípadných dlhov alebo škôd. Pri odchode však často vznikne otázka, akú sumu má majiteľ vrátiť.
Podľa portálu je dôležité rozlišovať medzi skutočnou škodou a bežným opotrebovaním. Drobné stopy používania bytu, ktoré zodpovedajú bežnému bývaniu, nie sú automaticky dôvodom na účtovanie opráv. Iná situácia nastáva pri rozbitom zariadení, poškodených dverách alebo zničenom vybavení.
Pozor si treba dávať aj na častý omyl. Nájomca sa nemôže automaticky rozhodnúť, že posledný mesiac nezaplatí nájomné, pretože majiteľ má jeho kauciu. Takýto postup si musia obe strany dohodnúť. Pri krátkodobom nájme zákon upravuje aj vyúčtovanie a vrátenie nevyčerpanej zábezpeky. Ak sa strany nedohodnú inak, prenajímateľ ju musí vrátiť najneskôr do jedného mesiaca po vyprataní bytu a vyrovnaní nárokov súvisiacich s nájmom.
„Ak má prenajímateľ dôvod ponechať si časť kaucie, mal by vedieť presne vysvetliť, za čo peniaze zadržiava, a svoje nároky preukázať. Rovnako by mal nájomca dostať jasnú informáciu o vyúčtovaní. Najhorším riešením je, keď jedna strana očakáva automatické vrátenie celej sumy a druhá bez vysvetlenia peniaze zadrží,“ priblížil Kadleček.