Pravidlá pri obchodovaní s určenými výrobkami by mali byť jednoduchšie

Bratislava 15. júna (TASR) – Vyčlenenie vývozu a transferu pyrotechnických výrobkov z územia Slovenskej republiky z licenčného konania, odstránenie povinnosti predkladať niektoré prílohy k žiadostiam o udelenie licencií či skrátenie lehoty na udelenie licencie. Aj tieto zmeny prináša novela zákona o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov. Právnu normu v stredu poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania.



"Navrhovaná legislatíva odstraňuje problémy aplikačnej praxe pri obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v predkladacej správe k materiálu. Zmena legislatívy podľa rezortu napomôže zvýšeniu konkurencieschopnosti firiem obchodujúcich s určenými výrobkami v zahraničí.



Súčasná právna úprava spôsobuje podľa MH v niektorých oblastiach aplikačné problémy. Keďže sa týka zahraničného obchodu, je potrebné reagovať na problémy spôsobujúce ťažkosti slovenským podnikateľom napríklad pri vývoze určených výrobkov do tretích krajín. Tieto ťažkosti znižujú ich konkurencieschopnosť v porovnaní so zahraničnými obchodníkmi.



Novelou sa zároveň mení aj zákon o správnych poplatkoch a zákon o strelných zbraniach a strelive. Účinnosť návrhu zákona navrhol rezort hospodárstva od 1. novembra tohto roka.