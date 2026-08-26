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Pravidlá vykazovania informácií o udržateľnosti firiem sa upravia
Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Znížiť administratívne zaťaženie firiem vrátane významného zníženia rozsahu účtovných jednotiek s povinnosťou vykazovania informácií o udržateľnosti je cieľom návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorý v stredu schválila vláda. Do slovenského právneho poriadku sa ním prenáša upravená európska smernica o požiadavkách na vykazovanie informácií o udržateľnosti podnikov.
V nadväznosti na aplikačnú prax súvisiacu s plnením povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti je cieľom okrem iného zaviesť ochranné opatrenia pre subjekty, ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov za predchádzajúce účtovné obdobie neprekročil 1000, a to najmä obmedzenie rozsahu poskytovaných informácií. „V tejto súvislosti Európska komisia formou delegovaného aktu prijme súbor tzv. dobrovoľných štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré budú predstavovať maximálny rozsah informácií, ktoré majú byť poskytované účtovným jednotkám na účely plnenia ich povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Návrh obsahuje aj novelizáciu zákona o štatutárnom audite, ktorou sa má zaviesť prechodné obdobie pre registráciu audítorov a audítorských spoločností z tretích štátov, vykonávajúcich uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti spoločností z tretích štátov. Súčasťou navrhovaných zmien sú aj legislatívne úpravy na základe podnetov z aplikačnej praxe, napríklad úprava výšky príspevkov a poplatkov platených Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.
Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027.
V nadväznosti na aplikačnú prax súvisiacu s plnením povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti je cieľom okrem iného zaviesť ochranné opatrenia pre subjekty, ktorých priemerný prepočítaný počet zamestnancov za predchádzajúce účtovné obdobie neprekročil 1000, a to najmä obmedzenie rozsahu poskytovaných informácií. „V tejto súvislosti Európska komisia formou delegovaného aktu prijme súbor tzv. dobrovoľných štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti, ktoré budú predstavovať maximálny rozsah informácií, ktoré majú byť poskytované účtovným jednotkám na účely plnenia ich povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
Návrh obsahuje aj novelizáciu zákona o štatutárnom audite, ktorou sa má zaviesť prechodné obdobie pre registráciu audítorov a audítorských spoločností z tretích štátov, vykonávajúcich uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti spoločností z tretích štátov. Súčasťou navrhovaných zmien sú aj legislatívne úpravy na základe podnetov z aplikačnej praxe, napríklad úprava výšky príspevkov a poplatkov platených Úradu pre dohľad nad výkonom auditu.
Novela by mala byť účinná od 1. januára 2027.