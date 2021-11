Právna úprava krytých dlhopisov sa zosúladí s legislatívou EÚ

Bratislava 2. novembra (TASR) – Novelu zákona o bankách, v rámci ktorej Slovensko zosúladí legislatívu o krytých dlhopisoch so smernicou EÚ z novembra 2019, poslanci schválili. Plénum Národnej rady (NR) SR schválilo zmeny, ktoré sa dotknú napríklad okruhu aktív krycieho súboru dlhopisov, zosúladenia informácií, ktoré má emitujúca banka zverejňovať pre investorov či jednotného označovania krytých dlhopisov v celej EÚ.



Zmeny v tejto legislatíve Slovensko naposledy prijalo v roku 2017 s platnosťou od začiatku roka 2018. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií (MF) SR pri príprave tejto legislatívnej úpravy vychádzalo z odporúčaní Európskeho orgánu pre bankovníctvo, je táto národná úprava v mnohých prvkoch už v súčasnosti v súlade so smernicou EÚ. "Zostávajú určité ustanovenia smernice CBD, ktoré je potrebné dôsledne transponovať," upozornili MF a Národná banka Slovenska (NBS) v dôvodovej správe k schválenému materiálu.



Okrem rozšírenia okruhu krycích aktív, zjednotenia uvádzania informácií bankami a zosúladenia označovania krytých dlhopisov novela prinesie aj zmenu ustanovenia o spoločnom financovaní a možnosti nákupu aktív alebo prevodu aktív prostredníctvom dohody o finančných zárukách od iných bánk. Úpravy sa dotknú ukazovateľa krytia v závislosti od zloženia krycieho súboru alebo programu krytých dlhopisov.



Kryté dlhopisy vydávané bankami po úprave legislatívy budú finančným nástrojom vyhovujúcim európskym štandardom a požiadavkám trhu. Zmeny majú podľa predkladateľov smerovať k tomu, aby kryté dlhopisy boli zaujímavou investičnou príležitosťou pre investorov aj mimo bankového sektora a zo zahraničia.