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Právne postavenie Slovenskej lesníckej komory sa má zákonom posilniť
MPRV dodalo, že v nadväznosti na rozsah navrhovaných zmien sa návrh zákona predkladá ako nový zákon, ktorým sa ruší doterajší zákon číslo 259 z roku 1993 o SLK.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Právne postavenie Slovenskej lesníckej komory (SLK) by sa malo legislatívne posilniť. Vyplýva to z návrhu zákona o Slovenskej lesníckej komore, ktorý predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
„Cieľom návrhu zákona je najmä posilnenie právneho postavenia súčasnej Slovenskej lesníckej komory a vytvorenie celospoločensky rešpektovanej profesionálnej samosprávnej inštitúcie, ktorá vo svojom novom inštitucionálnom postavení bude plnohodnotným partnerom pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie,“ priblížil v predkladacej správe agrorezort.
Návrh zákona podľa MPRV reaguje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023-2027 v oblasti lesného hospodárstva, podľa ktorého „vláda bude venovať zvýšenú pozornosť lesnému hospodárstvu, poľovníctvu a problematike spracovania dreva, nakoľko ich považuje za integrálnu a významnú súčasť vidieckeho spôsobu života a významných tvorcov zamestnanosti v regiónoch“.
Umožnením profesionalizácie SLK a vytvorením stabilného a odborného partnera so širokou odbornou členskou základňou pôsobiacou na vidieku sa bude môcť jednoznačnejšie a racionálnejšie presadzovať zvýšená pozornosť vlády k lesnému hospodárstvu.
Návrh zákona podľa agrorezortu upravuje postavenie SLK na úroveň modernej profesijnej samosprávnej inštitúcie, rozširuje okruh jej kompetencií a spolupráce, poskytuje variabilitu v jej financovaní a posilňuje jej vnútorné kontrolné mechanizmy.
„Profesionalizácia komory sa podporí tým, že členmi Slovenskej lesníckej komory budú zo zákona fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení na výkon odborných spôsobilostí v lesníctve, pričom úkony súvisiace so získaním týchto odborných spôsobilostí a so zabezpečovaním priebežného celoživotného odborného lesníckeho vzdelávania budú tiež pod odbornou záštitou a v pôsobnosti SLK,“ podčiarklo agroministerstvo.
MPRV dodalo, že v nadväznosti na rozsah navrhovaných zmien sa návrh zákona predkladá ako nový zákon, ktorým sa ruší doterajší zákon číslo 259 z roku 1993 o SLK. Zároveň s ohľadom na navrhované rozšírenie kompetencií SLK sa v návrhu zákona upravuje aj zákon o lesoch a zákon o lesnom reprodukčnom materiáli v oblasti odborných spôsobilostí upravených týmito zákonmi a v oblastiach, ktoré súvisia s ich realizáciou.
„Cieľom návrhu zákona je najmä posilnenie právneho postavenia súčasnej Slovenskej lesníckej komory a vytvorenie celospoločensky rešpektovanej profesionálnej samosprávnej inštitúcie, ktorá vo svojom novom inštitucionálnom postavení bude plnohodnotným partnerom pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie,“ priblížil v predkladacej správe agrorezort.
Návrh zákona podľa MPRV reaguje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023-2027 v oblasti lesného hospodárstva, podľa ktorého „vláda bude venovať zvýšenú pozornosť lesnému hospodárstvu, poľovníctvu a problematike spracovania dreva, nakoľko ich považuje za integrálnu a významnú súčasť vidieckeho spôsobu života a významných tvorcov zamestnanosti v regiónoch“.
Umožnením profesionalizácie SLK a vytvorením stabilného a odborného partnera so širokou odbornou členskou základňou pôsobiacou na vidieku sa bude môcť jednoznačnejšie a racionálnejšie presadzovať zvýšená pozornosť vlády k lesnému hospodárstvu.
Návrh zákona podľa agrorezortu upravuje postavenie SLK na úroveň modernej profesijnej samosprávnej inštitúcie, rozširuje okruh jej kompetencií a spolupráce, poskytuje variabilitu v jej financovaní a posilňuje jej vnútorné kontrolné mechanizmy.
„Profesionalizácia komory sa podporí tým, že členmi Slovenskej lesníckej komory budú zo zákona fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení na výkon odborných spôsobilostí v lesníctve, pričom úkony súvisiace so získaním týchto odborných spôsobilostí a so zabezpečovaním priebežného celoživotného odborného lesníckeho vzdelávania budú tiež pod odbornou záštitou a v pôsobnosti SLK,“ podčiarklo agroministerstvo.
MPRV dodalo, že v nadväznosti na rozsah navrhovaných zmien sa návrh zákona predkladá ako nový zákon, ktorým sa ruší doterajší zákon číslo 259 z roku 1993 o SLK. Zároveň s ohľadom na navrhované rozšírenie kompetencií SLK sa v návrhu zákona upravuje aj zákon o lesoch a zákon o lesnom reprodukčnom materiáli v oblasti odborných spôsobilostí upravených týmito zákonmi a v oblastiach, ktoré súvisia s ich realizáciou.