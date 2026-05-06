Právnici: Zamestnávatelia majú pri sviatku 8. mája viacero možností
Dočasná úprava sa okrem 8. mája vzťahuje aj na 15. september tohto roku.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Sviatok Deň víťazstva nad fašizmom, ktorý si Slovensko každoročne pripomína 8. mája, prechádza v roku 2026 dočasnou zmenou režimu. Na základe úprav prijatých v rámci konsolidačných opatrení už tento deň nie je považovaný za deň pracovného pokoja. V praxi to znamená, že zamestnávatelia môžu zamestnancom nariadiť výkon práce bez obmedzení, ktoré sa bežne viažu na sviatky. Zároveň ale môžu nariadiť aj hromadné dovolenky či voľno s náhradou mzdy. V stredu na to upozornila advokátska kancelária Vojčík & Partners.
Napriek tomu, že 8. máj už z pohľadu Zákonníka práce nie je považovaný za deň pracovného pokoja, charakter sviatku si zachoval z pohľadu odmeňovania. Zamestnancom, ktorí v tento deň pracujú, patrí okrem dosiahnutej mzdy aj mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % ich priemerného zárobku.
Zamestnávatelia majú zároveň viacero možností, ako tento deň organizačne riešiť. Môžu napríklad nariadiť hromadné čerpanie dovolenky, pričom sú povinní oznámiť ho zamestnancom minimálne sedem dní vopred. Čerpanie takejto dovolenky by sa však započítavalo do celkového počtu dní dovolenky zamestnancov. Alternatívou je zavedenie benefitu v podobe dodatočného dňa dovolenky nad rámec zákonného nároku.
Ďalšou možnosťou je pre zamestnávateľa poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy, kedy má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného zárobku bez ďalších príplatkov. V takomto prípade ale partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Pavol Daubner upozorňuje na dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.
„V prípade, že sa čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy nebude vzťahovať na všetkých zamestnancov, je potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k diskriminácii. Teda, aby boli presne určené kritériá, prečo niektorí zamestnanci toto pracovné voľno nemôžu čerpať,“ zdôraznil.
V určitých prípadoch možno využiť aj inštitút prekážok v práci na strane zamestnávateľa, ak objektívne nie je možné prideľovať zamestnancom prácu. V praxi by to podľa Daubnera mohla byť napríklad situácia, keď nie je možné poskytovať služby zákazníkom, keďže majú voľno, alebo z dôvodu čerpania voľna neposkytovanie služieb majiteľa budovy, v ktorej sídlia zamestnanci, čo danej spoločnosti znemožní budovu používať.
Dočasná úprava sa okrem 8. mája vzťahuje aj na 15. september tohto roku. Cieľom opatrenia je zvýšiť flexibilitu pracovného trhu v období konsolidácie verejných financií, pričom základné nároky zamestnancov na odmenu za prácu počas sviatkov zostávajú zachované.
