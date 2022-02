Právnička: Nezabudnite si uplatniť bonus za zaplatené úroky z úveru

Bratislava 5. februára (TASR) - Netreba zabudnúť uplatniť si daňový bonus za zaplatené úroky z úveru na bývanie. Podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvie Ďatelinkovej pre zmluvy o úvere na bývanie, uzatvorené od 1. januára 2018 s lehotou splatnosti od päť do 30 rokov, platí možnosť získania daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru. To platí, ak jeho účelom je nadobudnutie, výstavba či dostavba tuzemskej nehnuteľnosti, určenej na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.



Na refinančný úver sa daňový bonus na zaplatené úroky nevzťahuje. Daňový bonus je možné si uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac zo sumy 50.000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Maximálne však do výšky 400 eur za rok, a to počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru na bývanie. "Podkladom pre uplatnenie daňového bonusu je potvrdenie o zaplatených úrokoch vydané bankou automaticky alebo na požiadanie. Nárok na daňový bonus si uplatňujete v daňovom priznaní alebo v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň," uviedla Ďatelinková.



Pokračovala, že o daňový bonus môže človek požiadať v prípade, že spĺňa určité podmienky. "Vek najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podpisu žiadosti o úver na bývanie. Ďalšou podmienkou je splnenie limitu výšky príjmu. Priemerný mesačný príjem vypočítaný zo zdaniteľných príjmov za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie, nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Ak v úverovej zmluve figurujú viacerí dlžníci, podmienku veku a podmienku limitu výšky príjmu musia spĺňať všetci," konštatovala.



Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká iba hlavnému dlžníkovi, ak tento súčasne nie je spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.