Právnik: Pri kúpnej zmluve uveďte presný opis nehnuteľnosti či auta

Bratislava 4. marca (TASR) - Pri príprave kúpnej zmluvy z dôvodu predaja či kúpy bytu, pozemku alebo auta netreba zabudnúť na presný popis danej veci. Uvedené by mali byť v zmluve aj obe strany, a to predávajúci a kupujúci. Jej uzatvorenie je takisto potrebné rozlišovať podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka. Pri kúpnych zmluvách sa tvorí často aj veľa chýb, preto by mali byť vypracované alebo skontrolované advokátom. Upozornil na to Pavol Daubner, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.



"Hlavným rozdielom v prípade kúpy a predaja hnuteľných vecí, ako je vozidlo, a nehnuteľných vecí ako stavba či pozemok je, že v prípade nehnuteľností musí byť kúpna zmluva vždy písomná," uviedol Daubner. Pri predaji auta sa však písomná forma už nevyžaduje, a to z dôvodu zachovania právnej istoty.



V prípade fyzických osôb je podľa neho nevyhnutné uviesť v kúpnej zmluve meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. Pri právnických osobách je potrebné zadať obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, prípadne meno osoby oprávnenej konať za právnickú osobu.



V zmluve musí byť označený aj predmet kúpy a jeho popis, aby sa nedal zameniť s inou vecou. Rovnako by mal byť jasne vymedzený záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy a záväzok kupujúceho prevziať ho a zaplatiť zaň dohodnutú sumu. Rovnako má byť zrejmá aj výška kúpnej ceny, prípadne spôsob jej doručenia či miesto a dátum uzatvorenia zmluvy. Daubner odporúča, aby si ľudia dohodli aj prípadné záruky, upravili zodpovednosť za chyby danej veci a upravili práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k nadobudnutiu predmetu kúpy alebo úhradu kúpnej ceny.



Najčastejšie sa podľa neho vyskytujú chyby v zmluvách pri predaji nehnuteľností, kde nie je presný popis a definícia bytu či nebytového priestoru, čo je často dôvodom pre katastrálny odbor prerušiť konanie o návrhu na vklad. Ďalej dochádza aj k chybnému označeniu zmluvných strán a neuvedeniu podstatných údajov, ako je napríklad označenie správcu v prípade kúpy bytu v bytovom dome.



Daubner doplnil, že kupujúci si často zabúdajú overiť aj to, či sa na danú nehnuteľnosť neviažu ťarchy ako záložné právo alebo vecné bremená. Rovnako sa chýb dopúšťajú aj pri uzatváraní kúpnych zmlúv na prevod vlastníctva vozidla, kde je často neúplné označenie zmluvných strán či popis vozidla. Okrem presných údajov o vozidle by mala zmluva obsahovať aj podrobný opis technického a estetického stavu auta vrátane nedostatkov a chýb. Rovnako je chybou aj to, ak si zmluvné strany pri cene vyššej ako 15.000 eur dohodnú spôsob úhrady v hotovosti. Tým porušujú zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý zakazuje platby v hotovosti nad stanovené limity, a dopúšťajú sa priestupku alebo správneho deliktu.