Právnik: Pri odhalení chýb po kúpe nehnuteľnosti možno žiadať zľavu

Bratislava 27. februára (TASR) - V prípade objavenia nedostatkov či poškodenia po kúpe bytu alebo domu, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny. Pri závažnom poškodení, pre ktoré sa nehnuteľnosť nedá užívať, môže kupujúci od zmluvy aj odstúpiť. Ako postupovať pri zistení poškodení po kúpe nehnuteľností, poradil partner právnickej firmy Vojčík & Partners Michal Lapšanský.



"Podľa Občianskeho zákonníka v prípade, ak dodatočne, teda po kúpe nehnuteľnosti, vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dohodnutej ceny, zodpovedajúcu povahe a rozsahu škody," priblížil Lapšanský. Ide pritom o také poškodenie, ktoré pri kúpe nehnuteľnosti nebolo poznať, ale v čase predaja existovalo, prípadne si ho kupujúci pri uzatváraní zmluvy nevšimol, teda o ňom nevedel.



Pri zistení vážneho poškodenia či nedostatkov, pre ktoré sa nehnuteľnosť nedá užívať, teda sú neodstrániteľné a trvalé, má podľa Lapšanského kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť. Môže ísť napríklad o vážne narušenie statiky, ktoré nie je možné opraviť či o poškodenie, ktoré má vplyv na obývateľnosť nehnuteľnosti, majetok či zdravie obyvateľov. "Pre odstúpenie od zmluvy a uplatnenie nároku zo škôd je rozhodujúci obsah kúpnej zmluvy, a to najmä v časti o technickom stave nehnuteľnosti," vysvetlil Lapšanský.



Odstúpenie od zmluvy je možné aj vtedy, ak predávajúci uviedol kupujúceho do omylu v otázke stavu danej nehnuteľnosti. "Teda, ak predávajúci kupujúceho ubezpečil, že nehnuteľnosť má určité vlastnosti. Najmä vlastnosti požadované kupujúcim, alebo že nemá žiadne nedostatky a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým," vysvetlil Lapšanský.



Spresnil, že na dodatočné zistenie poškodení či nedostatkov v kúpenej nehnuteľnosti pritom nemá vplyv to, či bola financovaná prostredníctvom hypotéky. Avšak Lapšanský odporučil, aby v takom prípade kupujúci uplatňovanie nárokov zo zistených poškodení a prípadných škôd konzultoval s financujúcou bankou, prípadne s advokátom. Vyžiadať by si mal aj informáciu o prípadnom vrátení hypotéky, najmä ak bolo na nehnuteľnosti zriadené záložné právo.



"V zmysle Občianskeho zákonníka môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť len v prípadoch, ktoré sú dohodnuté v zmluve, alebo ak túto možnosť ustanovuje zákon. Teda bude potrebné dodržať podmienky pre odstúpenie od zmluvy upravené v zmluve, respektíve v zákone," uzavrel Lapšanský.