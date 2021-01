Právo odpojiť sa naráža v Európskom parlamente na protichodné názory

Lucia Ďuriš Nicholsonová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 20. januára (TASR) - Pracovníkom z členských krajín EÚ musí byť mimo pracovnej doby umožnené vypínať digitálne zariadenia bez toho, aby za to niesli nejaké pracovno-právne následky. O práve zamestnancov "" v stredu v Bruseli rokovali poslanci Európskeho parlamentu (EP).Návrh výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorému predsedá europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS), vzbudil záujem aj slovenských europoslancov, hoci ich pozície sa rôznia.Ďuriš Nicholsonová priznala, že jej výbor o práve odpojiť sa rokuje už dlho, pandémia tieto debaty urýchlila. Čoraz viac Európanov pracuje on-line a neraz to protirečí zákonníku práce. Dochádza k prípadom "" a zmazáva sa hranica medzi rodinným a pracovným životom." vysvetlila Ďuriš Nicholsonová. "" opísala situáciu.Je podľa nej neisté, či by sa nové právo zavedené do zákonníka práce aj dodržiavalo, lebo vzťah šéf - zamestnanec musí fungovať na báze nejakej dohody a dôvery. "" povedala.Martin Hojsík (PS) v tejto súvislosti pripomenul, že nejde o rozmar europarlamentu, lebo počas koronakrízy mnohí zamestnanci pracujúci z domu pocítili, že musia kedykoľvek reagovať, dokonca aj v noci, na pracovné e-maily alebo textové správy. "" naznačil. Priznal, že týmto režimom funguje aj on a väčšina zamestnancov EP. Z hľadiska úpravy vzťahov medzi pracovníkmi a zamestnávateľmi si však myslí, že nebude stačiť iba dohoda na báze dobrovoľnosti, ale sú potrebné jasné pravidlá, aby zamestnanci mali právo na ochranu a právo na súkromný život.Michal Wiezik (Spolu) skonštatoval, že v dobe, keď "", je namieste sa zamyslieť nad tým, ako má práca na diaľku fungovať. "" uviedol. Pripomenul, že tento vzťah už zákony ošetrujú, je predpísaný maximálny 48-hodinový týždenný pracovný čas, ale aj koronakríza ukázala, že to nefunguje. Aj preto EP zvažuje prijatie smernice, ktorá by tento problém jasnejšie riešila. Spresnil, že kým zamestnávatelia požadujú trojročnú dobu na "" prípadnej smernice do platnosti, odborári žiadajú jej čo najrýchlejšie prijatie.Ivan Štefanec (KDH), zdôraznil, že jeho frakcia, európski ľudovci, tento návrh nepodporí, lebo neprimerane zasahuje do pracovného práva. Poukázal na platnosť 48-hodinového pracovného času, čo by zamestnávatelia nemali prekračovať, zároveň však dodal, že musí byť istá miera flexibility pracovného času, čo však záleží na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. "" skonštatoval. A spresnil, že "" do oblasti pracovného práva môže ohroziť tvorbu nových pracovných miest, čo je hlavnou agendou európskeho plánu obnovy po koronakríze.