Právomoc dať súhlas na chov nebezpečných zvierat by sa mala rozšíriť

Bratislava 25. januára (TASR) - Právomoc obce dať súhlas na chov nebezpečných zvierat by sa mala rozšíriť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil poslanec Martin Fecko (OĽANO). Účinnosť by mala novela nadobudnúť 1. mája.



"Cieľom tohto návrhu zákona je rozšíriť právomoc obce (obecného zastupiteľstva) udeliť súhlas s chovom alebo držaním všetkých druhov nebezpečných živočíchov, a to nielen triedy cicavcov, ale všetkých tried, ktoré sú v súčasnosti uvedené v paragrafe tri vyhlášky o chove nebezpečných živočíchov. Už zo samotného názvu totiž vyplýva, že ide o nebezpečné a ľudské zdravie ohrozujúce jedince," uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.



Povinnosť chovateľa alebo osoby, ktorá má v držbe nebezpečného živočícha by sa podľa návrhu novely mala vzťahovať aj na platné rozhodnutia o schválení alebo povolení chovu, alebo držby nebezpečného živočícha, pričom povinnosť dotknutej osoby požiadať obec o súhlas sa navrhuje do 31. októbra.