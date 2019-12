Zamestnávatelia majú väčší záujem o absolventov s praxou v prevádzkach

Bratislava 13. decembra (TASR) - O zimné brigády v gastro segmente a v oblasti cestovného ruchu je čoraz väčší záujem, voľných miest je však nedostatok. Študenti stredných škôl, ktorí tieto brigády vyhľadávajú najčastejšie, preto musia svoju atraktivitu zvyšovať nielen absolvovanou praxou v prevádzkach, ale aj rôznymi kurzami. K zvyšovaniu odbornosti žiakov pomáha aj špeciálny vzdelávací program s názvom Cervesario pivná akadémia.



Ide o vzdelávací program spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorý vnikol v roku 2011. Zameraný je na končiacich študentov vybraných stredných škôl v odboroch barman, čašník, servírka, hostinský a hotelový manažment, teda na tých, ktorí budú v rámci svojej kariéry priamo alebo nepriamo prichádzať do kontaktu s pivom.



Práve v tomto segmente sa počet zimných brigád neustále znižuje a konkurencia medzi uchádzačmi je oveľa vyššia. "Aktuálne platí, že na jednu zimnú brigádu v tomto odvetví zareaguje v priemere 20 ľudí. To, samozrejme, dáva zamestnávateľom možnosť viac si vyberať. Svoju atraktivitu vedia ľudia zvýšiť najmä praxou, absolvovaním kurzov či ďalšími spôsobmi, ktoré určite treba zmieniť vo svojom životopise," radí hovorkyňa Profesie Nikola Richterová.



To, že kľúčovým faktorom pri rozhodovaní zamestnávateľov či majiteľov prevádzok je práve dostatočná prax, potvrdzuje aj Ľudmila Harčariková, zástupkyňa riaditeľky Hotelovej akadémie v Prešove, z ktorej odchádzajú na zimné brigády desiatky študentov. "Absolventi kurzu získavajú priamo od ľudí z praxe tie najnovšie informácie o technológiách sanitácie a o jej dôležitosti. Nie zanedbateľnou skúsenosťou je aj praktické precvičovanie čapovania a servisu piva, ktoré sládok Plzeňského Prazdroja Slovensko Ján Píry študentom demonštruje a následne koriguje a usmerňuje ich pokusy," uvádza Harčariková s presvedčením, že každé školenie, workshopy či kurzy, akým je napríklad Cervesario pivná akadémia, pomáhajú ich žiakom postupovať na rebríčku odbornosti a môžu tak poskytnúť na trhu práce kvalifikované zručnosti.



"V kurze sme sa naučili rôzne štýly čapovania, ale tiež ako ľahko a správne narážať sud piva. Tieto skúsenosti naďalej využívame v praxi na brigádach, nielen zimných, ale hlavne víkendových. Zamestnávatelia sú milo prekvapení, čo ovládame. Akadémia sa nám veľmi páčila. Zručnosti, ktoré sme získali počas kurzu, určite využijeme aj po škole pri manažovaní hotelovo-reštauračných prevádzok," hodnotia Karmen Dolová a Andrea Piatnicová, študentky Hotelovej akadémie Brezno.



V akadémii sa študenti vybraných stredných škôl učia zásadám starostlivosti o pivo a správneho čapovania zlatistého moku. Od roku 2011 prešlo akadémiou takmer 7000 študentov. V aktuálnom ročníku ich bolo preškolených 569 na 11 vybraných stredných školách.