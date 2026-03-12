< sekcia Ekonomika
Prazdroju Slovensko vlani klesol predaj piva
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Plzeňský Prazdroj Slovensko vlani zaznamenal mierne zníženie predajov o dve percentá, pričom celkovo predal 1,7 milióna hektolitrov piva. Zásadný podiel na výsledkoch malo počasie, uviedla vo štvrtok spoločnosť. V segmente čapovaného piva predaj medziročne klesol o šesť percent, firma zaznamenala aj pokles v kategórii nealkoholických pív. Predaje baleného piva ostali v Prazdroji oproti roku 2024 stabilné.
„K nestabilnému počasiu počas letnej sezóny sa pridal aj ďalší dôvod, ktorý ovplyvnil predaje piva. Slováci začali vlani viac šetriť,“ priblížil obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko Martin Grygařík. Plzeňský Prazdroj Slovensko má 530 zamestnancov.
