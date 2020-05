Pražiareň kávy v Ivanke pri Dunaji znásobila svoj odber

Foto: Zlaté Zrnko

Ivanka pri Dunaji 4. mája (OTS) -Remeselná firma z Ivanky pri Dunaji, Zlaté Zrnko, sa stala v minulom roku najoceňovanejšou slovenskou pražiarňou na Slovensku. V rámci nadnárodného gurmánskeho hodnotenia, Great Taste, získala až 7 zlatých hviezd, čím sa zaradila medzi najšpičkovejšie produkty celého sveta. Za jej úspechom stojí Václav Faltus, bývalý ITčkár, ktorý založil niekoľko úspešných internetových portálov, vrátane jedného z prvých kulinárskych webov, recepty.sk. Pod jeho krídla patrí aj hostingová služba nic.sk, ktorú po návrate na Slovensko rozširoval a dnes je z nej ôsma najväčšia firma v obore. Všetky skúsenosti nadobudnuté v úspešných, ale aj neúspešných projektoch nakoniec naplno rozvinul až v káve. Tej sa začal venovať v roku 2015, opäť sa vrátil do Talianska a rozvinul tam nové vzťahy, vďaka ktorým dnes ponúka to najlepšie – vyše dvadsať druhov káv pražených na dvadsať rôznych spôsobov. Každý zákazník si podľa jeho slov môže nájsť to svoje, dôležité je však vedieť, akú kávu uprednostňuje a ako si ju doma pripraví. Na každý spôsob prípravy je totiž iná káva a aj viacero chuťových profilov. Zlaté Zrnko minulý rok otvorilo svoju tretiu predajňu v bratislavskom Auparku. Momentálne sú však všetky kamenné prevádzky zatvorené a káva sa predáva vylúčene cez e-shop, www.zlatezrnko.sk Pracujem, teda sa mám dobre. V tomto neobvyklom čase máme možnosť vážiť si každý okamih, či už pracovný, alebo čas strávený s rodinou. Ja si oboje veľmi užívam a som za ne veľmi vďačný.Naše tri predajne s kávou, v obchodných centrách, sme museli zavrieť. V pražiarni, V Ivanke pri Dunaji, sme zaviedli prísne hygienické opatrenia, aby sme sa navzájom chránili. V tomto bode robí veľa aj psychika – keď máme na sebe rúška a rukavice, cítime sa bezpečnejšie a viac v pohode. Čo sa týka samotného praženia - mal som trošku obavy o to, či budeme mať dostatok zelenej kávy a či sa nám ju z Talianska podarí doviezť, keďže niektoré hranice sa postupne zatvárali. Podarilo sa nám to vďaka Slovinskému prepravcovi, ktorého kamión mohol prejsť cez zavreté Slovinsko a doručiť nám palety bez výrazného navýšenia cien, ktoré požadovali naši prepravcovia.Áno, zamestnanci z predajní v obchodných centrách sú doma. Z vlastnej iniciatívy nám však vo voľnom čase pomáhajú s online marketingom, za čo som im veľmi vďačný.Našou výhodou bolo samozrejme to, že sme už mali existujúci a dobre vyladený e-shop, takže sme sa nemuseli venovať jeho vývoju v tomto období. Prvé dni sme začali oslovovať našich zákazníkov z predajní cez sociálne siete, aby objednávali na e-shope, po pár dňoch sa nám podarilo priam neuveriteľné – strojnásobili sme online objednávky, čím sme vykryli výpadok na predajniach. Naši zákazníci nás podržali a my sme im za to nesmierne vďační. Každý deň sme však naďalej venovali aktívnemu oslovovaniu, najmä našich známych. Nuž a potom to prišlo.Pri komunikácii skrsla myšlienka poslať kávu pre "Annu", manželku môjho bývalého spolužiaka. Už o hodinku bola na našom e-shope možnosť vybrať si vlastné meno na etiketu kávy. Naše kávové zmesi máme pomenované podľa Shakespearových postáv, preto zákazníci boli na kávy s "menami" zvyknutí. V priebehu prvých dvoch týždňov sme vyrobili vyše 500 personalizovaných balíčkov káv, tento obrovský záujem nás milo potešil.Keďže sme remeselná pražiareň, kávy balíme ručne a aj etikety si vyrábame sami, preto výroba personalizovanej kávy je pre nás veľmi jednoduchá.Nuž a na podporu drobných influencerov a blogerov sme vymysleli podporný model zľavových kódov. Tí ich momentálne zdieľajú cez svoje sociálne siete, takže môžete cez nich nájsť rôzne zaujímavé akcie.Fungujeme už piaty rok a vždy máme pripravený "next step", ďalší krok, aby sme sa priblížili novou formou k zákazníkom. Uplynulý pol rok sme mali billboardovú kampaň v Bratislave, ktorá veľmi pomohla našim predajniam, usporiadali sme menšiu „tlačovku“ pre pár novinárov, aby sme ich informovali o našich oceneniach v rámci Great Taste. Zúčastnili sme sa výbornej relácie v rádiu Slovensko, čo nám prinieslo veľký ohlas. Na rade tak bola reklama v rádiu.Výhodou našej predajničky v Ivanke je aj to, že máme osobný kontakt s našimi klientami, vieme im dať ochutnať kávu, a založili sme aj recyklované obaly, do ktorých si opakovane môžu nasypať kávičku. Teraz práve recyklácia nie je možná, ale chceli sme ich potešiť a ukázať, že sme tu stále s nimi. Preto sme pred predajňu nachystali jutové prázdne vrecia, ktoré si mohli odniesť a vyrobiť si niečo v domácnosti. Vrecia sú dosť žiadané, často si ich od nás ľudia pýtajú. Mnoho z našich susedov je teraz doma a majú priestor na realizácie. A veruže sa v prvej várke podarili aj pekné dielka z jutoviny. A pritom taká drobnosť, ale poteší a ukáže, že sme v tom všetci spolu.Presne. Neradi by sme prepadali negatívnym náladám. Pozeráme dopredu a optimisticky. Chceme naďalej počúvať našich zákazníkov, oni sú pre nás najdôležitejší zdroj inšpirácie, veď všetko robíme pre nich. Oni nás posúvajú a vďaka nim sme tam kde sme. Hoci teraz je komunikácia s nimi najmä cez online chat a sociálne siete, takmer každý deň nám dávajú nové požiadavky a podnety na zlepšenie a my sa ich snažíme ihneď implementovať. Do e-shopu aby čo najlepšie slúžil a pripravíme novinky aj na znovuotvorenie predajní.Chceme sa posúvať dopredu, nie opačným smerom. Preto som vďačný za to, že s máme s klientami takúto otvorenú diskusiu a pomáhajú nám v progrese. Uvidíme, čo prinesie ešte aktuálna situácia, ale momentálne sme radi, že mnoho našich klientov vytrvalo, prišli i ďalší a vychutnávajú si našu kávu u seba doma. My sa im zas snažíme prostredníctvom blogu, či našich sociálnych sieti poradiť, či ukázať, ako si zo svojej kávy vedia doma pripraviť skutočný zážitok. Aj preto naše sociálne siete spravuje naša baristka Monika a nie človek z mediálnej agentúry. Ľudia tak nemusia dlho čakať a ostanú vždy fundovanú odpoveď na svoje otázky.Viac informácii a skvelé kávy nájdete na e-shope www.zlatezrnko.sk