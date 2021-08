Pražské letisko využilo v júli vyše 605.000 cestujúcich, o 140 % viac

Praha 24. augusta (TASR) - Pražské Letisko Václava Havla vybavilo v júli vyše 605.000 cestujúcich. Medziročne to predstavuje rast o viac než 140 %, čím letisko prekonalo očakávania.



"Prevádzkové výsledky za minulý mesiac prekonali naše pôvodné prognózy vybavených cestujúcich a zároveň potvrdzujú, že cestujúci sa vracajú do lietadiel. Česi si aj tento rok počas leta vyberajú najmä medzi typicky dovolenkovými destináciami, môžu však využiť aj ďalšie spojenia do významných európskych metropol," citoval riaditeľa leteckého obchodu pražského letiska Jaroslava Filipa server novinky.cz.



V júli sa na pražskom letisku uskutočnilo celkovo 7012 vzletov a pristátí. To je o 48 % viac než v rovnakom mesiaci pred rokom, pričom do štatistík sa započítavajú pravidelné, charterové, privátne aj nákladné lety.



Najviac cestujúcich zamierilo cez Prahu do Burgasu, na Rhodos či do Heraklionu. Obľúbené boli aj lety do egyptskej Hurghady alebo mesta Marsa Alam, do tureckej Antalye, na Malorku alebo na grécke ostrovy.