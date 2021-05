Pražský súd zahájil miestne insolvenčné konanie s Arcou Investments

Bratislava 11. mája (TASR) – Mestský súd v Prahe začal v utorok miestne insolvenčné konanie so spoločnosťou Arca Innvestments. Informoval o tom Petr Vurbs, mediálny zástupca advokátskej kancelárie Langmeier & Co., ktorá zastupuje viac ako 200 veriteľov skupiny Arca Investments. Dôležité je podľa Vurbsa práve to, že ide o miestne insolvenčné konanie.



"Súd tak potvrdil, že miestna príslušnosť Arca Investments je na Slovensku, a nie v Česku, ako sa usiloval preukázať dlžník," uviedol Vurbs.



Jan Langmeier z advokátskej kancelárie Langmeier & Co. podotkol, že rozhodnutie o miestnom konaní v Českej republike nemusí byť pre českých veriteľov výhodné. "Zatiaľ je skoro a budeme si musieť urobiť detailnú analýzu, ale mohlo by sa stať, že pokiaľ na Slovensku bude hlavné insolvenčné konanie, čo v podstate musí, tak si výnos z predaja majetku v Českej republike stiahne tamojší insolvenčný správca na Slovensko," uviedol Langmeier.



Hlavný advokát kancelárie Langmeier zároveň podotkol, že v okamihu, keď sa na Slovensku začne hlavné insolvenčné konanie, v Česku by sa miestne konanie malo preklopiť do vedľajšieho konania. Veľkou neznámou podľa neho je aj to, aký majetok vlastne má Arca v Českej republike, a aký na Slovensku. "Keď sa pozrieme na hotel Savoy vo Františkových Lázních, ktorý už prechádza reorganizáciou, tak z toho českí veritelia neuvidia prakticky nič," myslí si Langmeier. Navyše podľa neho klesá šanca na to, aby sa Arca Investments mohla reštrukturalizovať.



Arca Investments má podľa dokumentu uverejneného v insolvenčnom registri 1889 veriteľov, ktorým dlhuje 18,6 miliardy českých korún (727,38 milióna eur). Celkom 84 % záväzkov tvoria vydané zmenky. Podľa skupiny bola väčšina zmeniek predaná v Českej republike.



(1 EUR = 25,571 CZK)