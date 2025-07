Pre 2. etapu obchvatu Prievidze vybrali dodávateľa štúdie

Prievidza 15. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje pokračovanie výstavby obchvatu Prievidze. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa štúdie realizovateľnosti druhej etapy obchvatovej komunikácie. Zmluvu zverejnila v centrálnom registri zmlúv, ešte nie je účinná.



Dodávateľom štúdie bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Dopravoprojekt so sídlom v Bratislave. Cena za dielo je vo výške 463.648,50 eura. Zmluvu zverejnili cestári v centrálnom registri zmlúv 3. júla. Upozornili, že účinnosť nadobudne 60. kalendárny deň potom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy. Štúdiu by mala firma vypracovať do deviatich mesiacov od realizácie dopravného prieskumu.



Vypracovanie štúdie realizovateľnosti je podľa cestárov podmienkou pre správne rozhodnutie o variante a postupnosti výstavby obchvatu, ako aj ex ante kondicionalitou v procese vyhlásenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby - aktualizácie pre štúdie pre prvú etapu druhú stavbu a rozhodovaní Európskej komisie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na vypracovanie projektovej dokumentácie a pri spolufinancovaní realizácie stavby v rámci Programu Slovensko, prípadne z Plánu obnovy a odolnosti SR.



„Úlohou štúdie je verifikovať technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie trasovania obchvatu mesta Prievidza s cieľom odkloniť tranzitnú dopravu z intravilánu mesta s optimalizáciou križovatkových napojení, nákladovosti a etapizácie výstavby,“ skonštatovala SSC.



Súčasťou požadovaného posudzovania alternatív je aj východné vedenie obchvatu - prepojenie ciest I/64 a I/9. Obchvat mesta Prievidza v podobe preložky cesty I/64 je súčasťou komunikačného koridoru v orientácii sever - juh prepájajúceho krajské mestá Žilina a Nitra. „Úlohou spracovateľa je objektívne vyhodnotiť dopravný potenciál variantného trasovania mestského obchvatu pri zohľadnení multimodality širších dopravných vzťahov. Existujúce dopravné problémy mesta bude potrebné riešiť kombináciou výstavby obchvatu s opatreniami v iných módoch dopravy za účelom zabezpečenia mobilitných potrieb obyvateľstva v širšom spádovom území s dôrazom na módy verejnej a nemotorovej dopravy s primeranou sieťou dopravnej infraštruktúry,“ priblížila SSC.



SSC vybrala cez verejné obstarávanie i dodávateľa pokračovania prvej etapy obchvatu mesta. Druhú stavbu prvej etapy obchvatovej komunikácie má postaviť Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur. Spoločnosť ju chce financovať z fondov Európskej únie. Dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.