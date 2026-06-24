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Pre AI plánuje banka Santander skorší odchod do dôchodku pre 3000 ľudí
Za rozhodnutím banky je nástup umelej inteligencie (AI), od ktorej viaceré finančné inštitúcie očakávajú zefektívnenie procesov.
Autor TASR
Madrid 24. júna (TASR) - Najväčšia španielska banka Santander začala rokovať s odborármi o svojom pláne skoršieho dobrovoľného odchodu do dôchodku pre približne 3000 zamestnancov na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na článok v španielskom ekonomickom denníku Expansión.
Za rozhodnutím banky je nástup umelej inteligencie (AI), od ktorej viaceré finančné inštitúcie očakávajú zefektívnenie procesov. To však zároveň znamená zníženie počtu pracovných miest, najmä v administratívnej oblasti.
Hovorca Santanderu povedal, že vedenie banky v súčasnosti diskutuje s odborármi o stanovení rámca pre skorší odchod do dôchodku. Detaily neuviedol.
Citujúc zdroje oboznámené s rokovaniami denník Expansión informoval, že v Španielsku by sa prepúšťanie mohlo týkať približne 10 % až 15 % zamestnancov. V domovskej krajine zamestnáva Santander približne 20.000 ľudí.
V rámci aktualizovanej stratégie banka vo februári oznámila, že do konca roka 2028 očakáva od aktivít v oblasti AI úspory a príjmy za viac než miliardu eur. Podobne ako ďalšie európske banky aj Santander už viacero pracovných miest s cieľom obmedziť náklady zrušil. Za ostatné dva roky prepustil približne 14.000 ľudí a momentálne má menej ako 200.000 zamestnancov.
Za rozhodnutím banky je nástup umelej inteligencie (AI), od ktorej viaceré finančné inštitúcie očakávajú zefektívnenie procesov. To však zároveň znamená zníženie počtu pracovných miest, najmä v administratívnej oblasti.
Hovorca Santanderu povedal, že vedenie banky v súčasnosti diskutuje s odborármi o stanovení rámca pre skorší odchod do dôchodku. Detaily neuviedol.
Citujúc zdroje oboznámené s rokovaniami denník Expansión informoval, že v Španielsku by sa prepúšťanie mohlo týkať približne 10 % až 15 % zamestnancov. V domovskej krajine zamestnáva Santander približne 20.000 ľudí.
V rámci aktualizovanej stratégie banka vo februári oznámila, že do konca roka 2028 očakáva od aktivít v oblasti AI úspory a príjmy za viac než miliardu eur. Podobne ako ďalšie európske banky aj Santander už viacero pracovných miest s cieľom obmedziť náklady zrušil. Za ostatné dva roky prepustil približne 14.000 ľudí a momentálne má menej ako 200.000 zamestnancov.