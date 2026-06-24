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Pre AI plánuje banka Santander skorší odchod do dôchodku pre 3000 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Za rozhodnutím banky je nástup umelej inteligencie (AI), od ktorej viaceré finančné inštitúcie očakávajú zefektívnenie procesov.

Autor TASR
Madrid 24. júna (TASR) - Najväčšia španielska banka Santander začala rokovať s odborármi o svojom pláne skoršieho dobrovoľného odchodu do dôchodku pre približne 3000 zamestnancov na domácom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na článok v španielskom ekonomickom denníku Expansión.

Za rozhodnutím banky je nástup umelej inteligencie (AI), od ktorej viaceré finančné inštitúcie očakávajú zefektívnenie procesov. To však zároveň znamená zníženie počtu pracovných miest, najmä v administratívnej oblasti.

Hovorca Santanderu povedal, že vedenie banky v súčasnosti diskutuje s odborármi o stanovení rámca pre skorší odchod do dôchodku. Detaily neuviedol.

Citujúc zdroje oboznámené s rokovaniami denník Expansión informoval, že v Španielsku by sa prepúšťanie mohlo týkať približne 10 % až 15 % zamestnancov. V domovskej krajine zamestnáva Santander približne 20.000 ľudí.

V rámci aktualizovanej stratégie banka vo februári oznámila, že do konca roka 2028 očakáva od aktivít v oblasti AI úspory a príjmy za viac než miliardu eur. Podobne ako ďalšie európske banky aj Santander už viacero pracovných miest s cieľom obmedziť náklady zrušil. Za ostatné dva roky prepustil približne 14.000 ľudí a momentálne má menej ako 200.000 zamestnancov.
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