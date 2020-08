Pre africký mor ošípaných likvidovali na Zemplíne ďalšie ošípané

Egreš 26. augusta (TASR) - V rámci opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO) veterinári v stredu preventívne usmrtili všetkých viac ako 200 domácich ošípaných chovaných na farme v obci Egreš v Trebišovskom okrese. Stalo sa tak po tom, ako vírus v chove v utorok (25. 8.) potvrdili laboratórne testy.



Podľa riaditeľa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Trebišov Lukáša Fraštiu došlo na farme v časti Čalovka k utrateniu 210 zvierat. Po úhyne jednej ošípanej minulý týždeň došlo k príznakom nákazy aj u ďalších kusov. Akým spôsobom sa vírus na farmu dostal, zatiaľ nie je známe.







Fraštia pritom novinárov informoval, že laboratórnym nálezom Veterinárneho ústavu vo Zvolene sa najnovšie potvrdila možnosť prenosu nákazy AMO hmyzom. Išlo o pozitívne vzorky múch z farmy ošípaných v Luhyni v Trebišovskom okrese, kde pre výskyt AMO museli minulý týždeň zlikvidovať takmer 400 ošípaných. "Takže, je to možný vektor prenosu, môžu to preniesť aj muchy. Zhodou okolností pri Luhyni v blízkom okolí boli nájdené uhynuté pozitívne diviaky, a aj tu za farmou bol zhruba pred dvoma týždňami nájdený uhynutý diviak, ktorý bol po vyšetrení pozitívny," konštatoval riaditeľ RVPS. Ideálny sa tak podľa neho javí chov ošípaných v klimatizovaných uzavretých priestoroch. "Sú aj takéto veľkokapacitné ošipárne, ale je ich málo a stojí to veľa peňazí. Takže, je na mieste sa zamyslieť, v akých priestoroch chovať ošípané," dodal.



V prípade farmy v Egreši v časti Čelovka ide o klasické budovy z minulého obdobia. Riaditeľ firmy Agropodnik Slamoz Ivan Seňko konštatoval, že na farme dodržiavali všetky príslušné opatrenia vyplývajúce z biologickej ochrany chovu. "Nevieme, akým spôsobom sa preniesol vírus, či vtákom, komárom, muchou alebo niečím iným," povedal. Výšku škody likvidáciou zvierat bezprostredne nevedel odhadnúť. Potvrdil, že v minulých týždňoch došlo v okolí obce k nájdeniu viacerých uhynutých diviakov pozitívnych na AMO.







Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) v stredu počas návštevy v Humennom konštatoval, že v prípade AMO aj vo veľkých chovoch je nutné pristúpiť k likvidácii všetkých zvierat. "Je to naozaj jediné opatrenie, ktoré považujem v tejto chvíli za možné. Samozrejme, štát sa s tým bude musieť vyrovnať z hľadiska istého odškodnenia, ktoré príde do úvahy, ale v tejto chvíli je na programe hlavne maximálna disciplína," povedal. Ocenil tých chovateľov, ktorí urobili účinné opatrenia proti nákaze, aj poľovníkov za znižovanie stavov diviakov. "Napriek tomu, táto nákaza sa šíri aj vzduchom, takže nie sme schopní tomu odolať v rozsahu, ktorý by sme považovali za rozumný," povedal. Apeloval na zodpovednosť všetkých, aj drobnochovateľov. V prípade neúnosnosti stavu diviakov je podľa neho možné aj nasadenie ozbrojených síl.