Pre astronomické ceny elektriny sa výroba v DRB stáva nerentabilná

Považská Bystrica 20. septembra (TASR) – V prípade, ak Európska únia a štát nezasiahnu do cien elektrickej energie, budú musieť mnohé firmy obmedzovať či dokonca rušiť výrobu. Pre TASR to povedal výrobný riaditeľ považskobystrickej spoločnosti Dongil Rubber Belt (DRB) Slovakia Jozef Hanulík.



"Pre ceny energií tento rok pociťujeme výrazné zvyšovanie nákladov. Sme na spotovom trhu, nakupujeme za spotové ceny, ktoré po vypuknutí konfliktu na Ukrajine vystúpili do astronomických výšok. Naša výroba sa tak v mnohých okamihoch stáva nerentabilná," priblížil riaditeľ.



Ako dodal, v auguste tohto roka boli pri rovnakom objeme výroby ceny elektrickej energie štvornásobne vyššie ako v auguste minulého roka. Európska únia a štát budú musieť podľa jeho slov urobiť nejaké opatrenia. Inak budú musieť peniaze určené na vývoj použiť na platenie faktúr za elektrinu, čo je z dlhodobého pohľadu neudržateľné.



"Na tvorbe ceny elektrickej energie sa plyn aktuálne podieľa asi 20 percentami. Riešením by bolo vypojiť z kalkulácie ceny elektrickej energie plyn. Potom by bol priestor na pokles ceny elektriny," zdôraznil Hanulík.



Dongil Rubber Belt Slovakia pôsobí v automobilovom priemysle ako dodávateľ gumových tesnení pre automobilky. Zamestnáva asi 600 pracovníkov a na slovenskom trhu pôsobí od roku 2004.